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الهند تنتقد تركيا بسبب تصريحات أردوغان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أثناء استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أثناء استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
15/2/2020

دعت الهند، اليوم السبت، تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار "ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند وأن يكون لديها فهم مناسب للحقائق، بما في ذلك التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب الذي مصدره باكستان وموجه للهند والمنطقة".

وأضاف "الهند ترفض جميع الإشارات إلى جامو وكشمير، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الهند."

وجاءت تصريحات المتحدث الهندي ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تعليقاته بشأن جامو وكشمير خلال زيارته لباكستان أمس الجمعة، وإعرابه عن دعم بلاده لموقف باكستان من قضية كشمير. 

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة إسلام أباد، إن بلاده تدعم حل قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند عن طريق الحوار وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "تركيا وشعبها متضامنون بشكل كامل مع أشقائهم الكشميريين أمام مختلف الضغوط التي يتعرضون لها".

ولفت إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتُخذت في كشمير أزعجت تركيا بشكل كبير.

وفي 5 من أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت عليها قيودا على التجوال والاتصالات وفصلت خدمة الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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