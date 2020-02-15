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سياسة

الصين: الإعدام لمن يخفي أعراض كورونا

15/2/2020

أصدرت محكمة صينية قرارًا يقضى بمعاقبة من يخفي أعراض الإصابة بالفيروس كورونا أو "كوفيد19" عمدًا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، بالإعدام.

كما فرضت السلطات الصينية حظرًا صحيًّا مؤقتًا على تداول الأوراق النقدية القديمة في مناطق عدة، ويأتي هذا الحظر في خطوة استباقية للحد من انتشار الفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، فان يفاي، قوله إن الحكومة منعت نقل وتخصيص العملات النقدية القديمة عبر الأقاليم وبين المدن الأكثر تضررًا جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تعليق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية لأجل غير مسمى.

وقال فان: "سنعقم الأموال القادمة من مناطق الإصابة بالفيروس، إما بالأشعة فوق البنفسجية أو بتسخينها ومنعها من التداول مدة 14 يومًا على الأقل، قبل أن يعاد توزيعها". 

وإمعانًا في التدابير الاحترازية، أصدر البنك المركزي الصيني قرارًا يقضي بتعقيم الأموال القديمة؛ لكبح تفشي العدوى لا سيما في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وقبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، أصدر البنك الصيني "إصدارًا طارئًا" من الأوراق النقدية بقيمة 4 مليارات يوان (53 مليون يورو) في مقاطعة هوبي. في السياق ذاته، أكد البنك مواصلة دعم الشركات التي تعاني صعوبات بسبب الوباء.  

تواكب إجراءات البنك المركزي زيادة الهلع بين الصينيين من استخدام العملة النقدية، خشية التعرض للعدوى، بالرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم وثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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