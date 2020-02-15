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سياسة

الخارجية المصرية عن "سد النهضة": نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا

مصر كانت قد أعلنت التوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء سد النهضة بعد وساطة أمريكية
مصر كانت قد أعلنت التوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء سد النهضة بعد وساطة أمريكية
15/2/2020

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن بلاده "تتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة، يراعي مصالحها ويحمي حقوقها المائية".

وقال شكري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، إن "الولايات المتحدة سوف تعرض على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الأسبوع القادم، نصا نهائياً للاتفاق، لعرضه على الحكومات ورؤساء الدول المعنية، قبيل التوقيع عليه".

وأضاف "لدينا كل الثقة في أن علاقات أمريكا بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر، ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا".

وأمس الجمعة، أعلنت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري، عقب اختتام جولة مفاوضات (بين 12 ـ 13 فبراير) جمعت الدول الثلاث برعاية وزير الخزانة الأمريكي، والبنك الدولي، في واشنطن.

سد النهضة الإثيوبي

فيما أبدت أديس أبابا، تحفظها على الأنباء التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق نهائي، معتبرة أن التوصل إليه "يحتاج الكثير من العمل قبل أن يتبلور".

وكانت الأطراف الثلاثة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي، عقب جولة مفاوضات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في 22 – 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وشاب ملف "سد النهضة" العديد من الأزمات، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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