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الحوثيون: 30 قتيلا في غارات للتحالف السعودي الإماراتي شمالي اليمن

دمار بالعاصمة اليمنية جراء غارة للتحالف السعودي الإماراتي
دمار بالعاصمة اليمنية جراء غارة للتحالف السعودي الإماراتي
15/2/2020

أعلنت جماعة الحوثي، سقوط 30 قتيلا من المدنيين، وعددا من الجرحى في إحصائية أولية، جراء تعرضهم لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن الناطق باسم ما يسمى وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا)، يوسف الحاضري، قوله، إن: "30 قتيلا وعددا من الجرحى، بينهم نساء وأطفال، سقطوا كحصيلة أولية جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي (التحالف) على مديرية المصلوب في محافظة الجوف".

وأشار الحاضري إلى أن "التحليق المكثف لطيران التحالف يحول دون استكمال انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى".

وتابع: "الطيران استهدف المواطنين في مكان سقوط الطائرة المعادية التي أسقطتها الدفاعات الجوية مساء الجمعة، وكذلك منازل المواطنين القريبة من مكان السقوط".

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "طيران العدوان (التحالف السعودي الإماراتي) استهدف المواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها من قبل مسلحي الجماعة، مساء أمس (الجمعة) في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف".

وتحدث المصدر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في الحادثة، مشيرا أنه "تجري في الأثناء عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا".

ولفت إلى صعوبة حصر عدد الضحايا نظرا لتطاير الأشلاء في أرجاء المكان المستهدف".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تغريدة عبر تويتر: "كعادته عندما يفشل العدوان السعودي الأمريكي، ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية، يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين".

وأضاف عبد السلام: "سقط، صباح السبت، العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين في مديرية المصلوب".

والجمعة، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف السعودي الإماراتي، في محافظة الجوف.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنه الحوثيون، بشأن سقوط الضحايا المدنيين أو إسقاط الطائرة الحربية.

 الحرب في اليمن

 كان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قد أعلن، الجمعة، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز (تورنيدو) تابعة للتحالف السعودي الإماراتي، في محافظة الجوف.

وتخضع معظم محافظة الجوف المرتبطة بحدود برية مع السعودية، لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فيما يسيطر الحوثيون على بعض المناطق فيها وتشهد مواجهات متكررة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنه الحوثيون، بشأن سقوط الضحايا المدنيين أو إسقاط الطائرة الحربية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تدخل التحالف العسكري السعودي الإماراتي لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدت العمليات العسكرية لهذا التحالف إلى العشرات من المدنيين.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام، حربا عنيفة بين القوات الموالية  للرئيس هادي مدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي، جعلت حوالي 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، فيما تشير تقارير حقوقية إلى مقتل 100 ألف يمني منذ بدء الصراع..

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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