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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو"

طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية السعودية
طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية السعودية
15/2/2020

أعلن المتحدث باسم جماعة إنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال سريع في خبر نشره موقع "المسيرة" التابعة للجماعة، أن مسلحي الحوثيين أسقطوا طائرة "تورنيدو" تابعة لما أسماه بـ"قوى العدوان" في سماء محافظة الجوف 143كلم شرقي العاصمة "صنعاء، "أثناء تنفيذها مهامًا عدائية".

وبيّن أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة الحربية بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة".

وطائرة تورنيدو Tornado هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوربي مشترك.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنته موقع قناة المسيرة التابع للحوثيين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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