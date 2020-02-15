البحرين: السجن 3 سنوات لإحراق العلم الإسرائيلي

قضت محكمة في البحرين بالسجن 3 سنوات على شخص أحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن " محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدعيا أنه تجمهر نصرة للقضية الفلسطينية، ، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين، بحراق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات على ما أسند إليه من اتهامات."

وأثار الحكم انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه المرة الأولى التي تعاقب فيها #البحرين مواطنين على حرق علم إسرائيل. اللافت هو أنها ذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات الاسرائيلي (السجن 3 سنوات). #غربال https://t.co/dLNq8nUVUO — عادل مرزوق (@adelmarzooq) February 15, 2020