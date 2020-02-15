البحرين: السجن 3 سنوات لإحراق العلم الإسرائيلي

قضت محكمة في البحرين بالسجن 3 سنوات على شخص أحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن " محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدعيا أنه تجمهر نصرة للقضية الفلسطينية، ، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين، بحراق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات على ما أسند إليه من اتهامات."
وأثار الحكم انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المرة الأولى التي تعاقب فيها #البحرين مواطنين على حرق علم إسرائيل. اللافت هو أنها ذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات الاسرائيلي (السجن 3 سنوات). #غربال https://t.co/dLNq8nUVUO
— عادل مرزوق (@adelmarzooq) February 15, 2020
وقد وصلنا الى اليوم الذي تجرّأ فيه حاكم عربي على تجريم إحراق علم العدو .. إن عميل آل سعود الصغير لن يفلح بفرض إرادة أسياده الصهاينة، سنبقى نحرق علمهم وندك حصونهم وسنكنسك مع الكيان يا حمد، هذا وعد!#البحرين pic.twitter.com/nOLqv54wo9
— Ali Mourad (@alihmourad) February 15, 2020