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البحرين: السجن 3 سنوات لإحراق العلم الإسرائيلي

حرق علم إسرائيل
حرق علم إسرائيل
15/2/2020

قضت محكمة في البحرين بالسجن 3 سنوات على شخص أحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن " محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدعيا أنه تجمهر نصرة للقضية الفلسطينية، ، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين، بحراق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات على ما أسند إليه من اتهامات."

وأثار الحكم انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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