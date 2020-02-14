البث الحي
سياسة

مصر تؤكد أول إصابة بالفيروس كورونا

إجراءات الحجر الصحفي في مطار القاهرة
إجراءات الحجر الصحفي في مطار القاهرة
14/2/2020

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة إنها رصدت أول حالة إصابة بالفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".

ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب. ومصر أول بلد في أفريقيا يسجل حالة إصابة بالفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران