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سياسة

شاهد: إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب الغربي

14/2/2020

قال النظام السوري إن مروحية تابعة له أسقطت الجمعة في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها، في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.

يأتي ذلك فيما أطلقت قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجوما منذ ديسمبر/كانون الأول في شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا".

 

ويوم الثلاثاء الماضي، أسقطت مروحية تابعة للنظام السوري بصاروخ أطلقه مقاتلو المعارضة السورية في محافظة إدلب المجاورة، وتحدثت صحيفة الوطن السورية آنذاك عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم.

وتصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة التي حضت النظام على وقف الهجوم الذي أطلقه ضد إدلب والمناطق المجاورة وتسبب في نزوح آلاف المدنيين السوريين.

وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك وقوات النظام السوري في شمال غرب البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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