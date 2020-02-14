احتفاء بالصمود.. نشطاء يغردون بعد مرور 1000 يوم على حصار قطر

غرّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، بمناسبة مرور 1000 يوم على الحصار المفروض على بلادهم، بعبارات الاحتفاء بصمود الشعب القطري وقيادته أمام الحصار.

وشدد المغردون عبر وسم "#١٠٠٠يوم_من_صمود"على أهمية الصمود في وجه الحصار واستغلاله لتعزيزات قدرات الدولة ومقوماتها وتقدمها بين الدول الكبرى في اعتمادها على ثرواتها وإمكاناتها.

وأثنى القطريون على حكمة قيادتهم في التعامل مع الحصار وإجراءاته التي حاولت تضييق الخناق على مختلف السبل الاقتصادية والرياضية والعسكرية والإعلامية.

حصار قطر

وفي 5 يونيو 2017 وبعد تمهيد إعلامي عبر حملات تشويه منظمة ضد دولة قطر ورموزها في صحف دول الحصار، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة وطرد المعتمرين والطلاب القطريين وبدأت هذه الدول إجراءات حصار جائر.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم الاثنين الموافق 5 يونيو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبريّة.

وكانت الخطوة بداية تصعيد متسارع وغير متوقع في الحملة والواسعة ضد دولة قطر، التي تضمنت نشر المعلومات المضللة والأخبار المفبركة، بما في ذلك قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

#١٠٠٠_يوم_من_صمود شعب #قطر الأبي أمام رباعي الحصار ١٠٠٠ يوم من الصمود والحصى لو لان ما لان قطري 🇶🇦❤️ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 13, 2020

https://twitter.com/Ql979/status/1227748084924534785?ref_src=twsrc%5Etfw

انقضى من العمر 3 سنوات ونحن محاصرين ومُحاربين من اربع دول في شتى المجالات منها الاقتصادية والرياضية والعسكرية والاعلامية والدينية وكل مايخطر ببالكم ونُحن من انتصار الى انتصار وكل هذا بتوفيق الله سبحانه، هذي هي قطر العز والشموخ #١٠٠٠_يوم_من_صمود pic.twitter.com/KrfCe2JM1H — ‏﮼بدر‏﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) February 12, 2020

بمناسبة مرور #١٠٠٠_يوم_من_صمود قطر حكومة وشعبا نقول" فرقاكم عيد يادول الحصار..قطر بألف خير بدونكم…ورب ضارة نافعة ..عرفنا عدونا من صديقنا ..عاشت #قطر حرة مستقلة وعاش اميرنا المفدى@TamimBinHamad حفظه الله ورعاه🇶🇦💐. — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) February 12, 2020

#١٠٠٠_يوم_من_صمود والف يوم أخرى ستكون كفيلة للصعود لمصاف الدول الكبرى وطفرة لتصدير جميع انواع اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجات الألبان

اكتفاء وتصدير جميع الخضراوات

ستتحول بطون الأودية لموطن بيئي ومحميات عالمية ومعلم سياحي عالمي ومراعي دائمة

ابشروا بالعز والخير شعار للتحدي والعلا — سعد الباكر (@SaadAAlBaker) February 12, 2020

﮼حسبنا ﮼الله ﮼ونعم ﮼الوكيل ١٠٠٠ يوم محسوب عليكم قفلتوا عنا الحرمين ﮼حسبنا ﮼الله ﮼ونعم ﮼الوكيل #١٠٠٠_يوم_من_صمود — امـ عبدالله المناعي (@iialmannaiii) February 12, 2020

https://twitter.com/14_alnaimi/status/1227524815575289856?ref_src=twsrc%5Etfw