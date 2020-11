إثيوبيا: فشل مفاوضات "سد النهضة" مع مصر في واشنطن

قال مسؤولون إثيوبيون الجمعة إن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في واشنطن فشلت في حل النزاع المستمر مع مصر بشأن "سد النهضة" على النيل الأزرق، على خلاف تأكيد مصري ب"استكمال" المفاوضات

وكان الاجتماع الذي استمر ليومين آخر جولة من محادثات سهلتها وزارة الخزانة الأمريكية التي تدخلت في الملف بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة نظيره الأمريكي دونالد ترمب في الملف.

وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا على تويتر الجمعة أن محادثات هذا الأسبوع "انتهت دون اتفاق نهائي".

وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي عبر تويتر إنه جرى تحقيق تقدم هذا الأسبوع، لكن هناك حاجة لـ"مزيد من العمل" من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، المهلة النهائية الحالية.

وأضاف سيليشي أن وزارتي المياه والخارجية الإثيوبيتين "ستجريان مشاورات وطنية خلال الأسبوع المقبل لتحقيق توافق على النتائج وطريقة المضي قدما".

The 12-13 February, 2 days Ministerial negotiation in Washington on #GERD rules for filling and operation is ended. Ministers reviewed progresses on technical issues & legal articles. Progresses are made but the agreement still needs more work to be finalized by end of this month

— Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) February 14, 2020