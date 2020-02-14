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إثيوبيا: فشل مفاوضات "سد النهضة" مع مصر في واشنطن

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي
صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي
14/2/2020

قال مسؤولون إثيوبيون الجمعة إن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في واشنطن فشلت في حل النزاع المستمر مع مصر بشأن "سد النهضة" على النيل الأزرق، على خلاف تأكيد مصري ب"استكمال" المفاوضات

وكان الاجتماع الذي استمر ليومين آخر جولة من محادثات سهلتها وزارة الخزانة الأمريكية التي تدخلت في الملف بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة نظيره الأمريكي دونالد ترمب في الملف.

وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا على تويتر الجمعة أن محادثات هذا الأسبوع "انتهت دون اتفاق نهائي".

وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي عبر تويتر إنه جرى تحقيق تقدم هذا الأسبوع، لكن هناك حاجة لـ"مزيد من العمل" من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، المهلة النهائية الحالية.

وأضاف سيليشي أن وزارتي المياه والخارجية الإثيوبيتين "ستجريان مشاورات وطنية خلال الأسبوع المقبل لتحقيق توافق على النتائج وطريقة المضي قدما".

وذكرت هيئة "فانا" الإثيوبية الرسمية للبث الجمعة أن المحادثات الأخيرة تطرقت إلى نقاط عالقة تشمل تعبئة خزان السد.

وتشير إثيوبيا إلى أن السد، الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا، يعد غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصادها. لكن مصر تخشى من أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النهر الذي يوفر 90% من مياه الشرب التي تحتاجها.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إثيوبيا الأسبوع المقبل بينما أفاد مسؤول أمريكي رفيع يوم الإثنين أن واشنطن تأمل بأن المحادثات "تقترب من التوصل إلى حل".

وتخشى مصر من أن تملأ إثيوبيا الخزان بشكل سريع للغاية، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس أن الوزراء المشاركين في محادثات الأسبوع الجاري "واصلوا نقاشاتهم بشأن المسائل المتبقية الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي" و"شددوا على أهمية التعاون عبر الحدود".

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن "الولايات المتحدة، بدعم تقني من البنك الدولي، وافقت على تسهيل التحضيرات لاتفاق نهائي يتم النظر فيه من قبل الوزراء وقادة الدول ليتم وضعه بشكل نهائي بحلول نهاية الشهر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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