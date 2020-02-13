مغردون يهاجمون الجبير بعد تصريحه عن "عناصر إيجابية" في "صفقة القرن"

عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصريح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال فيه إن هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن.

وقال الجبير في العاصمة الرومانية بوخارست إن "هناك عناصر إيجابية في خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب للسلام، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض".

الجبير: هناك عناصر إيجابية في خطة #ترمب للسلام ويمكن أن تكون أساسا للتفاوض#صفقة_القرن pic.twitter.com/croTVMcoS6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2020

وتساءل مغردون عن النقاط الإيجابية في الصفقة التي تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وتجرد المقاومة من سلاحها وتبتلع المزيد من الأراضي.

من وجهة نظر صهاينة التطبيع العرب، الابارتيد عناصر إيجابية في خطة ترمب،

والتنازل عن القدس والأقصى

وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عناصر إيجابية.

وكيان بلا حدود.

المهم يخاف الجبير وسيده ابن سلمان ان يقولوا لا لصفقة القرن.

يرش قمبز،

سياسة مداهنة ومواربة لترمب.#تسقط_صفقة_القرن https://t.co/kTGT5lKZlE — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) February 13, 2020

عادل #الجبير يقول إن #صفقة_القرن فيها "عناصر إيجابية" قد تؤسس للتفاوض !!! القدس كلها للصهاينة

دولة فلسطينية منزوعة السلاح

ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية

الصهاينة يسيطرون على كل شيء في فلسطين "الجديدة"..

وغيرها الكثير فما هي العناصر الإيجابية يا عادل الجبير؟!!!!!! — عثمان على (@qHR1KgYpzLcsS01) February 13, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1227915389927149569?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون إن السعودية تدعم الصفقة ولكنها لا تريد الخروج بموقف واضح مؤيد لها تفاديا لغضب الشارع العربي.

الموقف السعودي هو أنّها مع صفقة القرن لتصفية الحق الفلسطيني قلباً وقالباً، وابن سلمان شريك جاريد كوشنير في تصميم هذه الصفقة. لا تريد السعودية الخروج بموقف حاد مؤيد لها، لكنها ستطل علينا بين الفينة والأخرى بتصريحات كتصريحات عادل الجبير، والتي في نهايتها تبني كامل لما جاء فيها. https://t.co/bGRFZjQ6CO — صالح أبو عزة (@saleh_abu_izzah) February 13, 2020

النظام السعودي يسرب موقفه من صفقة القرن ولكن بالتدريج..بكلمة أخرى يعلن خيانته ولكن ببطء..الجبير يقول هناك عناصر ايجابية في خطة ترامب تصلح أساسا للتفاوض..ما لم يقله الابعدون يقوله حكام ال سعود ..تبا لعرش ملؤه الخيانة والذل — فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2008) February 13, 2020

تصريح #السعودية اليوم على لسان المدعو #عادل_الجبير أنه يوجد عناصر إيجابية في خطة #ترامب للسلام قد تؤسس للتفاوض، هو إعلان حرب على العرب بدعم سلب أرضهم ومقدساتهم وهو الدور القذر الذي يمارسه هذا الكيان منذ أسسته #بريطانيا.. إن #تدويل_الحرمين اليوم أقدس من #الحج لهم لكسر سم كيان ضرار — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 13, 2020

الجبير: يوجد عناصر إيجابية في خطة ترامب للسلام (#صفقة_القرن) قد تؤسس للتفاوض. تفاوض على ماذا؟

عن التخلي والتنازل عن جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية؟

جميع المحللين السياسيين الذين في الكوكب يقولون أنها اتفاقية مجحفة بحق #فلسطين، إلا الصهاينة ومن دار في فلكهم !! pic.twitter.com/fDv4IkmBB5 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 13, 2020

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود خلال اجتماع للجامعة العربية عقب إعلان "صفقة القرن" إن المملكة تدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقب إعلان الصفقة، أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أنها تشجع المفاوضات المباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالجة أي خلاف حول جوانب الخطة.