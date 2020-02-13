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سياسة

مغردون يهاجمون الجبير بعد تصريحه عن "عناصر إيجابية" في "صفقة القرن"

وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
13/2/2020

عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصريح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال فيه إن هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن.

وقال الجبير في العاصمة الرومانية بوخارست إن "هناك عناصر إيجابية في خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب للسلام، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض".

وتساءل مغردون عن النقاط الإيجابية في الصفقة التي تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وتجرد المقاومة من سلاحها وتبتلع المزيد من الأراضي.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1227915389927149569?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون إن السعودية تدعم الصفقة ولكنها لا تريد الخروج بموقف واضح مؤيد لها تفاديا لغضب الشارع العربي.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود خلال اجتماع للجامعة العربية عقب إعلان "صفقة القرن" إن المملكة تدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقب إعلان الصفقة، أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أنها تشجع المفاوضات المباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالجة أي خلاف حول جوانب الخطة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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