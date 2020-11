مصر.. وائل غنيم يفجر جدلا بتغريدة عن مقتل برلماني سابق وأسرته ترد

أثارت تغريدة للناشط المصري وائل غنيم "مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد وأحد رموز ثورة 25 يناير"، بشأن البرلماني السابق مصطفى النجار، الجدل في أوساط الناشطين السياسيين المصريين.

وأكد غنيم في تغريدته وفاة أو مقتل العضو السابق في البرلمان مصطفى النجار، ليرد عليه ناشطون بالإفصاح عن مصدر معلومته وسر تأكيده.

وبرأ وائل غنيم ساحة السلطات المصرية من "قتل" مصطفى النجار، معلنًا أن "مقتله" جاء على الحدود المصرية مع السودان، وأنه ليس مختفيا قسريًا كما يقول البعض.

Hi @SenRubioPress, Thanks for standing up for justice but as a friend of Mostafa and someone who investigated the case for weeks I can confirm that he is not in Egyptian custody. He likely died/killed while escaping through the border to Sudan. Was @soltanlife involved in this? https://t.co/SvOXslfWwd

