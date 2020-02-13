مجلس الشيوخ يحد قدرة ترمب على شن حرب على إيران

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترمب على شن حرب على إيران.

وأيد القرار 55 عضوا، بينهم 8 من أعضاء من حزب ترمب الجمهوري، مقابل رفض 44 للقرار.

ويطالب القرار الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون الحصول على إذن واضح من الكونغرس، لكن القرار يعطي الرئيس استثناء في حال وجود "تهديد وشيك".

وقبل ساعات من التصويت، حذر الرئيس ترمب مجلس الشيوخ من الموافقة على القرار، قائلا إن الموافقة عليه سيبعث "بإشارة سيئة للغاية" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وقال ترمب على تويتر "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".

وتعهد الرئيس باستخدام حق النقض ضد القرار.

وقبل شهر، وافق مجلس النواب على القرار في خطوة تحمل توبيخا للرئيس بعد إصداره الأمر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.