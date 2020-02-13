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سياسة|السودان

"لقيت بنزين".. سودانيون يبحثون عن الوقود وسط أزمة خانقة (فيديو)

13/2/2020

تداول ناشطون سودانيون عبر وسم (#لقيت_بنزين) على تويتر، تغريدات حول أماكن تواجد البنزين في محطات الوقود بصورة لحظية.

وقد دشن حساب باسم " لقيت بنزين" الوسم الذي يقدم معلومات عن أماكن تواجد البنزين في محطات الوقود، وتصدر الوسم موقع تويتر في السودان بعد ساعات من تدشينه.

ونشر المغردون عبر الوسم أماكن توفر البنزين وصفوف الانتظار بالإضافة للزمن الذي قد تستغرقه عملية الحصول عليه.

وكان السودان قد شهد خلال اليومين الماضيين أزمة وقود خانقة، مما استدعى وزارة الطاقة والتعدين إلى إصدار قرارات بتحديد حصة معينة للبنزين لكل مركبة.

جاء ذلك بعد عطل أصاب مصفاة الخرطوم أدى إلى تأخر تدفق البترول الخام إلى المصفاة الأمر الذي تسبب في تعطل الإنتاج بشكل مؤقت.

https://twitter.com/SudanPetrol/status/1227549300395249665?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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