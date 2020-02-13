"لقيت بنزين".. سودانيون يبحثون عن الوقود وسط أزمة خانقة (فيديو)

تداول ناشطون سودانيون عبر وسم (#لقيت_بنزين) على تويتر، تغريدات حول أماكن تواجد البنزين في محطات الوقود بصورة لحظية.

وقد دشن حساب باسم " لقيت بنزين" الوسم الذي يقدم معلومات عن أماكن تواجد البنزين في محطات الوقود، وتصدر الوسم موقع تويتر في السودان بعد ساعات من تدشينه.

ونشر المغردون عبر الوسم أماكن توفر البنزين وصفوف الانتظار بالإضافة للزمن الذي قد تستغرقه عملية الحصول عليه.

وكان السودان قد شهد خلال اليومين الماضيين أزمة وقود خانقة، مما استدعى وزارة الطاقة والتعدين إلى إصدار قرارات بتحديد حصة معينة للبنزين لكل مركبة.

جاء ذلك بعد عطل أصاب مصفاة الخرطوم أدى إلى تأخر تدفق البترول الخام إلى المصفاة الأمر الذي تسبب في تعطل الإنتاج بشكل مؤقت.

https://twitter.com/SudanPetrol/status/1227549300395249665?ref_src=twsrc%5Etfw

🔵 الأحباب في تويتر في حالة عثور بنزين أو جاز بالطلمبات الرجاء مشاركته في تغريدة مع إضافه هاشتاق #لقيت_بنزين

أو #لقيت_جاز — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) February 10, 2020

إثر تفاقم أزمة الوقود.. هاشتاق #لقيت_بنزين يتصدر منصات التواصل في #السودان، حيث يتبادل الناشطون من خلاله مواقع محطات الوقود التي يتوفر بها البنزين. pic.twitter.com/2ARSVoWkJM — Sudan News Network شبكة أخبار السودان (@SudanNNTV) February 12, 2020