فيديو: البحرية الأمريكية تصادر أسلحة وصواريخ في بحر العرب

قال الجيش الأمريكي إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة وصواريخ يعتقد بأنها "من تصميم وتصنيع إيراني" في بحر العرب.

وأوضح بيان للجيش أن الأسلحة كانت موجودة على متن سفينة شراعية.

وأضاف البيان "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز إيراني يعد تقليدا لصاروخ كورنيت الروسي".

وقال البيان إن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".

ولم يوضح البيان نوع صواريخ سطح جو التي تمت مصادرتها.

وأشار البيان إلى أنه يعتقد أن الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.