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سياسة

"سلام الله على أهلها".. شاب يغني لإدلب وسكانها (فيديو)

13/2/2020

نشر الناشط السوري وائل سعدالدين على فيسبوك مقطع فيديو يعزف فيه على آلة العود ويغني لإدلب الواقعة في الشمال السوري، التي تضامن معها كثيرون حول العالم بسبب القصف والنزوح.

وتحمل الأغنية كلمات لإدلب وأهلها النازحين منهم والقاطنين في المناطق الخطرة وتبدأ كلماتها بـ "سلام الله على إدلب.. سلام الله على أهلها".

ومنذ تسعة أشهر، تشهد محافظة إدلب تصعيدا عسكريا متقطعا لقوات النظام وحليفتها روسيا، يتمثل في هجمات ميدانية وقصف عنيف يتمحور بشكل أساسي حول الطريق الدولي الذي يصل حلب بالعاصمة دمشق، ما خلّف آلاف القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من النظام السوري وداعميه الروس، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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