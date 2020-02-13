حرروا جزركم وأغلقوا معتقلاتكم السرية… ناشطون يردون على أكاديمي إماراتي

رد مغردون على الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بعد أن وصف الجيش الإماراتي عبر تويتر بأنه "جيش محترف وليس للاستعراض".

وكتب عبد الخالق عبر حسابه على تويتر: "جيش الإمارات ليس للاستعراض، بل هو جيش محترف يمتلك جاهزية قتالية عالية تتوافق مع أفضل جيوش العالم. هذه خلاصة واحدة لمشاركة جيش الإمارات في حرب اليمن".

جيش الإمارات ليس للاستعراض، بل هو جيش محترف يمتلك جاهزية قتالية عالية تتوافق مع أفضل جيوش العالم. هذه خلاصة واحدة لمشاركة جيش الإمارات في حرب اليمن. https://t.co/MDJtZrF3cZ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 11, 2020

ورد ناشطون على عبد الله بدعوته إلى تحرير الجزر الثلاث التي تحتلها إيران وإغلاق المعتقلات السرية التي تديرها الإمارات في اليمن.

https://twitter.com/Waleed053321661/status/1227187297193545728?ref_src=twsrc%5Etfw

المفارقة المضحكة أن هذا الجيش لديه ثلاثة جزر محتله وأكبر إنجاز له هو سجون ومعتقلات سرية ضد أبرياء جنوب #اليمن.. وفي المحصلة النهائية لم يدخل معركة واحدة في الخطوط الأمامية.. كله طيران ولوجستك؛ طبخ وتصوير وهياط.. https://t.co/EfX0IA838S — NaBiL Albaydani نبيل البيضاني (@NaBiLAlbaydani) February 12, 2020

اكيد مثلما ذكر عبدالخالق عن جيش الإمارات فيعد حسب كلامه من أفضل جيوش العالم لهذا هو عائد لهدف تحرير الجزر… فأكيد راح يطحن إيران طحن ياويلكم ياايرانيه — جمعه السعدي (@jumaibrahim1000) February 12, 2020

ما استفادة الامارات او شعبها من المشاركة في حرب اليمن !!#قتل اليمنين#قتل الاماراتين#استنزاف اموال الدوله#تفحيط MBZالسياسي — JUMAH BIN SHAQERجمعة بن شقر الشهواني (@bushaqer62) February 11, 2020