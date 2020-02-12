وفيات كورونا ترتفع إلى 1110 وخبير صيني يبشر بنهاية الفيروس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الأربعاء، إلى 1110 أشخاص، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.

في السياق ذاته، قال المستشار الطبي للحكومة الصينية، الثلاثاء، إن انتشار الفيروس سيبلغ ذروته في البلاد هذا الشهر وربما ينتهي بحلول أبريل/نيسان وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهناك الآن أكثر من 44200 حالة إصابة مؤكدة في أرجاء الصين، بالاستناد إلى أرقام سبق وأن أعلنت عنها الحكومة الصينية.

تفاؤل

من جهته قال المستشار الطبي للحكومة الصينية، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن انتشار كورونا ربما ينتهي بحلول أبريل/نيسان المقبل، وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

وبكى خبير الأوبئة تشونغ نانشان (83 عاما)، الذي اشتهر بمكافحة وباء سارس في 2003، على الطبيب لي ونليانغ الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار كورونا.

الطبيب الصيني الراحل لي وين ليانغ

لكن تشونغ أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ قريبًا مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.

وقال تشونغ إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير/شباط أو أواخره يعقبها استقرار ثم تراجع وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.

وقال في مستشفى تديره جامعة قوانغتشو الطبية حيث يعالج 11 مصابا بفيروس كورونا "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل".

وقال تشونغ الذي ساهم في تحديد المآخذ على نظم الاستجابة في الحالات الطارئة في الصين خلال أزمة سارس عامي 2002 و2003 "نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى وتلك مشكلة كبرى".

وأضاف أن ثمة تراجعًا تدريجيًا في حالات الإصابة الجديدة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي وفي تشجيانغ وغيرهما. وقال "هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا".

وأشاد بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس والتي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة.

وتعرضت السلطات في الصين للانتقادات بسبب تعاملها الصارم مع الطبيب الراحل لي الذي اعتقل بسبب نشر أخبار عن المرض قبل أن يصبح أشهر ضحاياه يوم الجمعة الماضي.

وقال تشونغ وهو يمسح دموعه "أغلب الناس يعتقدون أنه بطل الصين. وأنا فخور به فقد أبلغ الناس بالحقيقة في نهاية ديسمبر ثم توفي".

أشخاص يرتدون كمامات يلعبون تنس الطاولة بمنتزه في بيجين (رويترز)

وقال إن إحجام الحكومة عن تبادل المعلومات كان سببا في إطالة أمد أزمة سارس، لكنها تصرفت على نحو أفضل كثيرا في قضايا مثل الشفافية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

لكنه قال إن من الضروري بذل مزيد من الجهد بما في ذلك إنهاء تجارة الحيوانات البرية وتحسين التعاون الدولي في تكنولوجيا الصحة وتحسين أداء مراكز السيطرة على الأمراض وإنشاء نظام "حراسة" عالمي للتحذير من الأوبئة المحتملة.

ويعتقد أن الفيروس المستجد بدأ بالظهور العام الماضي في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة هوبي.