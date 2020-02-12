محكمة كويتية تبرئ الدويلة من تهمة الإساءة للإمارات

قال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة إن محكمة الجنايات قضت ببراءته من تهمة "الإساءة للإمارات" التي وجهها النائب العام الإماراتي مسبقًا ضده.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر، إن الكويت ستبقى منارة للحرية ويبقى دستورها أكثر الدساتير حيوية في مجال الحقوق والحريات العامة والممارسة السياسية.

اصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي حكمها في القضية المرفوعة بناء شكوى النائب العام الاماراتي ضدي و قد قضت المحكمة لي بالبراءة من تهمة الاساءة لدولة الامارات الشقيقه ولله الحمد والفضل و المنه ولاشقاءنا في الامارات كل الحب و التقدير و الاحترام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

وأضاف أن هناك من أدينوا بتهم تتعلق بآرائهم وهم ليسوا مجرمين بل هم أصحاب فكر ورأي فقط، معربًا عن احترامه للقضاء وأحكامه.

بلا شك ان هناك من ادينوا بتهم تتعلق برايهم في شان الدول الصديقه ونحن نحترم القضاء و نعتبر الاحكام عنوان الحقيقه مهما اختلفنا معها فحسنات القضاء الكويتي اكبر من ان تنالها اية شبهه ومع ذلك يبقى من ادينوا بقضايا رأي ليسوا مجرمين بمفهوم الاجرام بل هم اصحاب فكر و راي فقط ولهم وضع خاص — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

آمل ان تطوى صفحة قضايا الرأي بسرعة فلا يوجد كويتي واحد يقف ضد بلده ولا ضد نظام حكمه و القانون الذي صدر بشان الجرائم الالكترونيه يحتاج الى مراجعة جذرية فهو يسيئ للكويت اكثر مما يحفظ من مجاملات و رغم اجتهادات القضاء الكويتي المنتصر للحرية الا ان فتح باب الاتهام اصبح يسيء للكويت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

وأوضح الدويلة أن الشعب الكويتي لا يحمل حقدا أو ضغينة لأحد في الخليج، مؤكدًا على الحق في الاختلاف الفكري والسياسي وتقدير المصالح والتفاعل مع الأحداث في حدود القانون والدستور.

الشعب الكويتي لا يحمل الحقد و لا الضغينه لأحد و نحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لاشقاءنا في الخليج و للامه العربيه و الاسلاميه و لجميع الشعوب الصديقه و مع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري و السياسي و تقدير المصالح فنحن شعب حي يتفاعل مع الاحداث في حدود القانون و الدستور — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

تبقى الكويت منارة للحرية و يبقى دستورها اكثر الدساتير حيويه في مجال الحقوق والحريات العامه والممارسه السياسيه و تبقى الكويت شمسا ساطعة في سماء العرب و المسلمين لم تتراجع عن مبادئها ولا ثوابتها و هي مخلصه كل الاخلاص للمسجد الاقصى و فلسطين بارك الله في امير الكويت وحكومتها وشعبها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

واحتفى مغردون بقرار المحكمة بتبرئة الدويلة واعتبروه نقطة مضيئة في تاريخ القضاء الكويتي وفشل في ملاحقات أبو ظبي المتواصلة لكل الآراء المعارضة لسياساتها.

نبارك للأخ الكبير ناصر الدويلة براءته ونحمد الله على المخلاص https://t.co/3rg5O4RXEI — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) February 11, 2020

محكمة الجنايات في #الكويت تقضي ببراءة الرجل الشهم ناصر الدويلة من تهمة الإساءة التي رفعتها ضده #الإمارات.. نقطة مضيئة في تاريخ القضاء الكويتي، واعتراف بمكانة الدويلة وتاريخه الوطني والإسلامي الناصع.. pic.twitter.com/CWiQ8NVYaO — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) February 11, 2020