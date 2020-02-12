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سياسة|الكويت

محكمة كويتية تبرئ الدويلة من تهمة الإساءة للإمارات

ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
12/2/2020

قال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة إن محكمة الجنايات قضت ببراءته من تهمة "الإساءة للإمارات" التي وجهها النائب العام الإماراتي مسبقًا ضده.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر، إن الكويت ستبقى منارة للحرية ويبقى دستورها أكثر الدساتير حيوية في مجال الحقوق والحريات العامة والممارسة السياسية.

وأضاف أن هناك من أدينوا بتهم تتعلق بآرائهم وهم ليسوا مجرمين بل هم أصحاب فكر ورأي فقط، معربًا عن احترامه للقضاء وأحكامه.

وأوضح الدويلة أن الشعب الكويتي لا يحمل حقدا أو ضغينة لأحد في الخليج، مؤكدًا على الحق في الاختلاف الفكري والسياسي وتقدير المصالح والتفاعل مع الأحداث في حدود القانون والدستور.

 

واحتفى مغردون بقرار المحكمة بتبرئة الدويلة واعتبروه نقطة مضيئة في تاريخ القضاء الكويتي وفشل في ملاحقات أبو ظبي المتواصلة لكل الآراء المعارضة لسياساتها.

 

 

 

المصدر : الجزيرة
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