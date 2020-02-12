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لوفيغارو: بن سلمان اخترق هاتف بيزوس عبر برنامج تجسس إسرائيلي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, ومؤسس أمازن جيف بيزوس
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, ومؤسس أمازن جيف بيزوس
12/2/2020

أفاد تحقيق لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اخترق هاتف مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، جيف بيزوس، عبر برنامج تجسس "بيغاسوس 3" الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي رفيع، أن الشركة الإسرائيلية قد زودت ابن سلمان بالبرنامج المتخصص في التجسس على الهواتف، وهو لا يتطلب إرسال ملف ملغم للقرصنة، كما حدث في اختراق هاتف بيزوس.

وأشار التحقيق إلى أن شراء هذا البرنامج كلف السعوديين 55 مليون دولار بعد لقاء سري جمع ضابطين من المخابرات السعودية مع ممثلين لشركة "إن إس أو" المقربة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. 

وجاء في تفاصيل التحقيق، أن محمد بن سلمان طلب سنة 2016 من مستشاريه، الاتصال بشخص إسرائيلي مقيم في "لاتفيا" اسمه أناتولي هورجن، وهو مؤسس شركة آبيليتي المتعاونة مع شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المقربة من الموساد.

وكان هدف ابن سلمان من هذا الاتصال هو التوصل لاتفاق لشراء برنامج "بيغاسوس 3" للتجسس، ويشير التحقيق إلى أن آناتولي هورجن رد على ولي العهد السعودي قائلًا "تذكرة الدخول عندنا بمليون دولار" ويقصد بذلك حجم المكافأة للبدء في المفاوضات حول شراء البرنامج.

وأفادت الصحيفة بقيام دول كثيرة بشراء "بيغاسوس 3″، من بينها الإمارات التي اشترت البرنامج سنة 2013 وتجسست من خلاله على مسؤولين قطريين وأمير سعودي ووزير لبناني وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل أراضيها.

كما تطرق التحقيق إلى هوية الموظفين في شركة إن إس أو، وأشار إلى أن أغلبهم أتوا من جهازي الموساد و"أمان" ومن وحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، وأن بعضهم قد شوهد في مؤتمر الأمن الرقمي الذي نُظم في مدينة ليل الفرنسية.

وأضاف التحقيق أن شخصيات كثيرة قد شددت من إجراءات حماية هواتفها بعد انكشاف وجود برنامج "بيغاسوس 3" ومن بينهم جاريد كوشنر الذي قام بتغيير هاتفه مخافة تعرضه للاختراق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة طلبت من بعض الموظفين فيها عدم استخدام تطبيق واتساب.

وفي استجواب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن إجراءات أمن هاتفه لم تتغير وأنه يتراسل من حين لآخر مع محمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب ولكن بهاتف آخر.

المصدر : لوفيغارو
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