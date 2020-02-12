البث الحي
سياسة|مصر

"صعيدي ركب القطار بحماره" يورط صحيفة حكومية مصرية (فيديو)

12/2/2020

تسبب عنوان خبر تم نشره في صحيفة "المساء" الرسمية المصرية في إحالة رئيس تحريرها للتحقيق، واتخاذ إجراءات "مشددة" بحق كل من له علاقة بخبر عن مواطن من صعيد مصر.

وكانت الجريدة نشرت خبرًا صحفيًا،  الإثنين، بعنوان "صحيح.. صعيدي ركب القطار المميز بحماره"، وذلك بعد ركوب حمار مع صاحبه في قطار قادم من نجع حمادي إلى الأقصر (جنوب)، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل مما اعتُبر تنمرًا على أهل الصعيد، كما تقرر تغريم صاحب الحمار مبلغ 500 جنيه (31 دولار).

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الثلاثاء، استدعاء خالد السكران، رئيس تحرير "المساء"، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة وقالت إنه "يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير".

وذكرت الهيئة أنها تعتذر عن هذا الخطأ، وتؤكد أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة وتدعو الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية، حسبما نقلت صحف محلية.

وكانت الجريدة قد اتخذت قرارًا بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السهر لمدة شهر، وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر.

كما تم خصم 3 أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة الوطنية للصحافة أن هذه الإجراءات غير كافية.

وحسبما تم تداوله في صحف محلية وعلى مواقع التواصل، قام مزارع من قرية المريس بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر باستقلال القطار من محطة قرية أبنود بقنا واصطحب معه حمارًا قام بشرائه من السوق في القطار القادم من نجع حمادي متجهًا إلى الأقصر، وعندما قام كمساري القطار بمحاولة إنزال الحمار رفض وأكد أنه سيلقي بنفسه من القطار وينتحر إذا تم إنزال الحمار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)