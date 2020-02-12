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سياسة|بريطانيا

شاهد: صاعقة برق تضرب طائرة ركاب في سماء بريطانيا

صاعقة برق تضرب طائرة في الأجواء
صاعقة برق تضرب طائرة في الأجواء
12/2/2020

ضربت صاعقة برق مفاجئة طائرة ركاب بعد دقائق من إقلاعها من مطار برمنغهام البريطاني في طريقها إلى العاصمة الإيرلندية دبلن.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة ضرب الصاعقة للطائرة التابعة لخطوط "أير لينغوس"، وسط ظروف جوية سيئة بسبب عاصفة "سيارا" القوية التي ضربت أوربا مؤخرًا.

لكن رغم ذلك واصلت الطائرة رحلتها بسلام، وفي الفيديو، يمكن رؤية الطائرة بثبات وهي تشق طريقها عبر سماء الليل فوق منطقة سكنية، بينما ظهر وميض البرق وتلاشى خلال ثوانٍ.

وأكدت متحدثة باسم مطار برمنغهام، أن الطائرة تعرضت بالفعل لصعقة برق، لكنها مصممة لتحمل تقلبات وحوادث الطقس المعتادة وتحمل ومواجهة البرق، لافتة إلى عدم تضرر الطائرة ووصولها بسلام إلى مطار دبلن في الوقت المحدد.

وأسفرت العاصفة "سيارا" أمس عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في أوربا بينما أصيب آخرون بجروح، كما ألغيت مئات الرحلات الجوية وتم تعليق حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا.

وضربت العاصفة "سيارا" شمال غربي أوربا مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا، وتسببت في أضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

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المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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