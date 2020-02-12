البث الحي
سياسة|مصر

رئيس البرلمان الأوربي يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن باتريك جورج

باتريك جورج زكي
باتريك جورج زكي
12/2/2020

دعا رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن باتريك زكي، الذي اعتقل لدى وصوله إلى القاهرة ووجهت له تهما عدة بينها "الإضرار بالأمن القومي".

وقال ساسولي إنه يود تذكير السلطات المصرية بأن الاتحاد الأوربي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

واعتقلت السلطات المصرية الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، الجمعة، في مطار القاهرة آتيا من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير.

وأعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم توقيف زكي بناء على مذكرة صدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما غادر لمتابعة دراسته.

وقالت المنظمة إن زكي تعرّض "للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه".

وقررت النيابة المصرية حبس باتريك جورج 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر معلومات وأخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، كما شملت الاتهامات إدارة واستخدام حساب على شبكة المعلومات بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)