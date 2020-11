رئيس البرلمان الأوربي يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن باتريك جورج

دعا رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن باتريك زكي، الذي اعتقل لدى وصوله إلى القاهرة ووجهت له تهما عدة بينها "الإضرار بالأمن القومي".

وقال ساسولي إنه يود تذكير السلطات المصرية بأن الاتحاد الأوربي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

I call for the immediate release of Egyptian student Patrick Zaky and for his safe return to his family and his studies. I talked today with High Representative Joseph Borrel who assured me that he will raise the matter at the next Foreign Affairs Council https://t.co/O3WxogwVsj pic.twitter.com/QYizU6XxET

— David Sassoli (@EP_President) February 12, 2020