البث الحي
سياسة|مصر

اتهام رجل أعمال بارز بالتزوير في انتخابات تكميلية بالبرلمان المصري [فيديو]

رجل الأعمال محمد أبو العينين
رجل الأعمال محمد أبو العينين
12/2/2020

اتهم أحد المرشحين في انتخابات تكميلية بالبرلمان المصري رجل أعمال بارز برشوة الناخبين للفوز بمقعد مجلس النواب.

وقال المرشح هشام محمد بدوي دسوقي في فيديو على صفحته في فيسبوك إن المرشح المنافس رجل الأعمال محمد أبو العينين قام برشوة الناخبين بالأموال والسلع في الانتخابات التي تجري في إحدى دوائر محافظة الجيزة.

المرشح هشام محمد بدوي دسوقي

وظهر هشام في الفيديو وهو يمسك عددا كبيرا من بطاقات الهوية، قال إن ممثلين عن أبو العينين أخذوها من الناخبين مقابل 100 جنيه مصري، لضمان تصويتهم لهم.

كما ظهر في الفيديو أحد الأشخاص قال بأنه سلم حملة أبو العينين 1200 بطاقة هوية وإن الحملة تحتفظ بعدد من الهويات حتى الآن.

وأظهر فيديو آخر عدد من الأشخاص يهتفون ضد أبو العينين ويؤيدون هشام.

ويشغل أبو العينين، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن وكان أحد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وتجري الانتخابات بعد وفاة نائب مجلس النواب محمد بدوي دسوقي والد المرشح هشام بدوي.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)