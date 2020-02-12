اتهام رجل أعمال بارز بالتزوير في انتخابات تكميلية بالبرلمان المصري [فيديو]

اتهم أحد المرشحين في انتخابات تكميلية بالبرلمان المصري رجل أعمال بارز برشوة الناخبين للفوز بمقعد مجلس النواب.

وقال المرشح هشام محمد بدوي دسوقي في فيديو على صفحته في فيسبوك إن المرشح المنافس رجل الأعمال محمد أبو العينين قام برشوة الناخبين بالأموال والسلع في الانتخابات التي تجري في إحدى دوائر محافظة الجيزة.

المرشح هشام محمد بدوي دسوقي

وظهر هشام في الفيديو وهو يمسك عددا كبيرا من بطاقات الهوية، قال إن ممثلين عن أبو العينين أخذوها من الناخبين مقابل 100 جنيه مصري، لضمان تصويتهم لهم.

كما ظهر في الفيديو أحد الأشخاص قال بأنه سلم حملة أبو العينين 1200 بطاقة هوية وإن الحملة تحتفظ بعدد من الهويات حتى الآن.

وأظهر فيديو آخر عدد من الأشخاص يهتفون ضد أبو العينين ويؤيدون هشام.

ويشغل أبو العينين، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن وكان أحد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وتجري الانتخابات بعد وفاة نائب مجلس النواب محمد بدوي دسوقي والد المرشح هشام بدوي.