البث الحي
سياسة

أفلام عربية في مهرجان إسرائيلي.. وناشطون: أين الممر والناصر صلاح الدين؟

مشهد من فيلم "المومياء" المصري من إخراج شادي عبد السلام وبمشاركة نادية لطفي
مشهد من فيلم "المومياء" المصري من إخراج شادي عبد السلام وبمشاركة نادية لطفي
12/2/2020

أعلنت إسرائيل عن عرض أفلام من ست دول عربية في القدس المحتلة خلال مهرجان سينمائي الأسبوع المقبل، وعلّق رواد منصات التواصل العرب بترشيح أسماء أفلام أخرى "لاستفزاز" إسرائيل.

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، إن الدول العربية التي سيعرض منها أفلام في مهرجان "سينما الشرق الأوسط" هي المغرب وسوريا والجزائر وتونس ومصر والسودان.

وقالت الصفحة إن المهرجان "يهدف إلى إظهار أفضل الأعمال السينمائية في الشرق الأوسط للجمهور الإسرائيلي، وتسليط الأضواء على الحضارة والثقافة والناس في الدول العربية والقضايا التي تهمهم، وخلق جسر ثقافي بهدف توسيع العلاقة بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات الشرق أوسطية المجاورة".

وأشارت إلى أن المشروع عبارة عن مبادرة من معهد "فان لير" و"سينماتك" القدس.

والأفلام العربية المعروضة في المهرجان هي الفيلم المغربي "صوفيا" من إخراج مريم بن مبارك، وفيلم "المومياء" المصري من إخراج شادي عبد السلام وبمشاركة نادية لطفي، والفيلم الجزائري "ما زلت أختبئ كي أدخن".

كما يعرض أيضا الفيلم التونسي "arab blues" للمخرجة ريحانة، والفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب جاسم الباري، والفيلم اللبناني "قضية رقم 23" من إخراج زياد دويري.
ولاقي الخبر المنشور على الصفحة الإسرائيلية انتقادًا واسعًا من قبل الناشطين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم اقترح أفلامًا عربية أخرى لعرضها داخل إسرائيل. 

والعام الماضي عرضت إسرائيل الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" في افتتاح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن المشاهدين من الإسرائيليين أغرموا بالفيلم السعودي، وبمخرجته السعودية، هيفاء المنصور.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)