وفيات كورونا تتخطى الألف وجاكي شان يرصد مكافأة لصانع الترياق

رصد النجم العالمي جاكي شان مكافأة مليون يوان صيني (143.4 ألف دولار) لمن يطور لقاحا ضد فيروس كورونا الذي بدأ الانتشار من ووهان نهاية العام الماضي وأودى بحياة أكثر من ألف شخص بالصين.

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء أن فيروس كورونا أودى حتى الآن بحياة 1011 شخصًا على الأقل، وارتفعت حصيلة المصابين إلى ما لا يقل عن 42.2 ألفًا حسب أرقام الحكومة الصينية.

أما خارج الصين فسُجلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين. وبذلك تتخطى وفيات كورونا، عدد ضحايا فيروس سارس الذي أودى بحياة 774 شخص في العالم أجمع بين عامي 2002 و2003.

وعبر تدوينة على موقع ويبو الصيني الشهير، قبل أيام، قال نجم أفلام "الآكشن" في هونغ كونغ، جاكي شان البالغ من العمر 65 عامًا، إنه سيفعل كل ما بوسعه للتصدي إلى الوباء الحالي ومساعدة المصابين، آملًا في عودة البهجة إلى بلاده من جديد.

وأكد شان أن "العلم والتكنولوجيا، عنصر ان أساسيان للتغلب على الفيروس، وأعتقد أن كثير اً من الناس لديهم نفس الفكرة، وآمل في إمكانية تطوير مصلٍ في أسرع وقت ممكن".

وتابع "لدي فكرة ساذجة الآن. بغض النظر عن الشخص أو المنظمة التي تطور المصل، أود أن أشكرهم بمليون يوان"، آملًا ألا يساء فهم نيته.

وأردف النجم الصيني "هذا لا يتعلق بالمال. لا أريد أن أرى الشوارع التي كانت تعج بالحركة فارغة الآن، ولا أريد أن أرى أبناء بلدي يقاتلون فيروسًا حتى يموت بعضهم بينما الأولى أن يستمتعوا بالحياة".

وحظيت تدوينة جاكي شان بانتشار وإشادة واسعة في الصين، لقيامه دائمًا بواجبه في أوقات الأزمات، واقترح مستخدمو الانترنت رفع المكافأة إلى 10 ملايين يوان (مليون و434 ألف دولار).