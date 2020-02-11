فيديو: ناشطة سعودية تدافع عن حق المملكة في إقامة "بارات" خارج الحرم

دعت مواطنة سعودية كافة شعوب الدول الإسلامية إلى عدم التدخل في شؤون المملكة السعودية، قائلة إن المسلمين ليس لهم في بلادها سوى الحرمين إذا رغبوا في زيارتهما.

وأثارت الناشطة شماء سلطان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفاعها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات" عن حق السعودية في إنشاء "بارات" في مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام.

ماجعل لهذه القذرة(لسان خزي)تتكلم به بهذا الوقاحة إلا وجود حاكم مفسد

قام برفع أهل النجاسات وحماهم ودفعهم؛ليكونوا عينات مختبر فجوره وإفساده

"ثم قد يعلن عقوبته لهم كذبا"

أكرم الله حرمه عن أمثاله(وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون)

(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) pic.twitter.com/83mzMT80Z4 — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 11, 2020

وأكدت سلطان في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "السعودية حرة حتى في إنشاء بارات في مكة والمدينة"، مشيرة إلى أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤونها.

#شماء_سلطان_السعودية

التي تريد بارات و حانات جنب المسجد الحرام و مكة المكرمة ده هبلة و مسكوها طبلة هههه لا بتتكلم بتكبر و تعجرف ربنا يأخذك يا شيخة لمشاهدة فيديو المجنونة شماء سلطان إضغط على رابط الفيديوhttps://t.co/meqPU5Rwrv

🤔🤔🤔🤔☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ pic.twitter.com/sRm5pY1D6d — ماجدولين الإدريسي (@mgOvUzS0fG2MDIE) February 11, 2020

كما وجهت رسالة للوافدين إلى السعودية قالت فيها: "لكم الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به". وأضافت: " لكم فقط بيت الله لأداء الفريضة". وتابعت: "السعودية ليست مسجدًا وآل سعود ليسوا رسلا".