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سياسة|السعودية

فيديو: ناشطة سعودية تدافع عن حق المملكة في إقامة "بارات" خارج الحرم

11/2/2020

دعت مواطنة سعودية كافة شعوب الدول الإسلامية إلى عدم التدخل في شؤون المملكة السعودية، قائلة إن المسلمين ليس لهم في بلادها سوى الحرمين إذا رغبوا في زيارتهما.

وأثارت الناشطة شماء سلطان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفاعها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات" عن حق السعودية في إنشاء "بارات" في مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام.

وأكدت سلطان في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "السعودية حرة حتى في إنشاء بارات في مكة والمدينة"، مشيرة إلى أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤونها.

كما وجهت رسالة للوافدين إلى السعودية قالت فيها: "لكم الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به". وأضافت: " لكم فقط بيت الله لأداء الفريضة". وتابعت: "السعودية ليست مسجدًا وآل سعود ليسوا رسلا".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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