شاهد: والدان فلسطينيان يحاولان تخليص طفليهما من أيدي قوات الاحتلال

حاول والدان فلسطينيان دون جدوى تخليص طفليهما من أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلته من منزله في الخليل بالضفة الغربية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محاولات بائسة لوالدي الطفل عامر عويضات (13 عامًا) من مخيم العروب شمال مدينة الخليل وهما يحاولان إنقاذ ابنهما من أيدي قوات الاحتلال التي اعتقلته واقتادته مكبل اليدين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عقب مواجهات اندلعت في المخيم، وشددت من إجراءاتها عند مداخله، ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه.

تشير إحصاءات فلسطينية رسمية أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ الشهر الماضي نحو 200 طفل وطفلة.