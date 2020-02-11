البث الحي
سياسة

شاهد: والدان فلسطينيان يحاولان تخليص طفليهما من أيدي قوات الاحتلال

11/2/2020

حاول والدان فلسطينيان دون جدوى تخليص طفليهما من أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلته من منزله في الخليل بالضفة الغربية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محاولات بائسة لوالدي الطفل عامر عويضات (13 عامًا) من مخيم العروب شمال مدينة الخليل وهما يحاولان إنقاذ ابنهما من أيدي قوات الاحتلال التي اعتقلته واقتادته مكبل اليدين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عقب مواجهات اندلعت في المخيم، وشددت من إجراءاتها عند مداخله، ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه.

تشير إحصاءات فلسطينية رسمية أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ الشهر الماضي نحو 200 طفل وطفلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)