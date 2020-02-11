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شاهد: لقطات مخيفة لعاصفة تتلاعب بالطائرات في الأجواء

11/2/2020

نشر موقع "توب فلاي"، لقطات ترصد اجتياح العاصفة "سيارا" لدول أوربية عدة، واللحظات الصعبة التي عاشها الطيارون في مناورة العاصفة أثناء الإقلاع والهبوط.

وأظهرت مقاطع فيديو من مطار برمنغهام البريطاني، الطائرات وهي تتأرجح جيئة وذهابا ثوانيَ قبل الهبوط، في مواجهة رياح بلغت سرعتها القصوى 93 ميلًا في الساعة، مما أدى لتغيير مسار رحلات عدة، بالإضافة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

ووجد طاقم إحدى الرحلات الجوية، التي تديرها شركة إيزي جيت، أنه لم يكن من السهل الوصول إلى برمنغهام من جنيف بسويسرا ، والعودة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، وفقًا لـ "برمنغهام لايف".

وأفادت تقارير إخبارية أن رحلتين أخريين كانتا متجهتين إلى برمنغهام، وهما ريان إير ، أجبرتا على التحول إلى مانشستر بسبب العاصفة.

كما تحولت رحلة من وارسو في بولندا، كانت تنوي الهبوط في مطار لوتون، إلى برمنغهام، حيث ارتدّت وانحرفت بشكل كبير أثناء هبوطها.

في الوقت نفسه ، أظهرت لقطات من مطار زيوريخ السويسري، الطائرات وهي تتأرجح في مهب الريح، قبيل الهبوط فوق المدرج.

كما ساهمت سرعة الرياح الشديدة في تقليص مدة رحلة جوية لطائرة بريطانية بين نيويورك ولندن من نحو 7 ساعات إلى نحو 5 ساعات فقط، وفق موقع "فلايت ردار".

وتداولت مواقع بريطانية كذلك، مقطع فيديو مرعب لأحد الأطفال أطاحت به العاصفة القوية على الطريق، وسط صراخ أسرته والمارة.

وأسفرت العاصفة "سيارا" أمس عن مصرع 5 أشخاص على الأقل في أوربا بينما أصيب آخرون بجروح، كما ألغيت الإثنين مئات الرحلات الجوية وتم تعليق حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا، وفق "فرانس برس".

وضربت العاصفة "سيارا" شمال غربي أوربا مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا، وتسببت في أضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك بوست
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