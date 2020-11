شاهد: لقطات مخيفة لعاصفة تتلاعب بالطائرات في الأجواء

نشر موقع "توب فلاي"، لقطات ترصد اجتياح العاصفة "سيارا" لدول أوربية عدة، واللحظات الصعبة التي عاشها الطيارون في مناورة العاصفة أثناء الإقلاع والهبوط.

وأظهرت مقاطع فيديو من مطار برمنغهام البريطاني، الطائرات وهي تتأرجح جيئة وذهابا ثوانيَ قبل الهبوط، في مواجهة رياح بلغت سرعتها القصوى 93 ميلًا في الساعة، مما أدى لتغيير مسار رحلات عدة، بالإضافة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

ووجد طاقم إحدى الرحلات الجوية، التي تديرها شركة إيزي جيت، أنه لم يكن من السهل الوصول إلى برمنغهام من جنيف بسويسرا ، والعودة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، وفقًا لـ "برمنغهام لايف".

وأفادت تقارير إخبارية أن رحلتين أخريين كانتا متجهتين إلى برمنغهام، وهما ريان إير ، أجبرتا على التحول إلى مانشستر بسبب العاصفة.

كما تحولت رحلة من وارسو في بولندا، كانت تنوي الهبوط في مطار لوتون، إلى برمنغهام، حيث ارتدّت وانحرفت بشكل كبير أثناء هبوطها.

في الوقت نفسه ، أظهرت لقطات من مطار زيوريخ السويسري، الطائرات وهي تتأرجح في مهب الريح، قبيل الهبوط فوق المدرج.

كما ساهمت سرعة الرياح الشديدة في تقليص مدة رحلة جوية لطائرة بريطانية بين نيويورك ولندن من نحو 7 ساعات إلى نحو 5 ساعات فقط، وفق موقع "فلايت ردار".

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

