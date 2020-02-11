شاهد: لحظة إسقاط المعارضة السورية مروحية لنظام بشار الأسد

قال فصيل من قوات المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إنهم أسقطوا مروحية تابعة للنظام السوري في بلدة النيرب بريف إدلب شمالي سوريا.

وحصلت الجزيرة مباشر على فيديو حصري للحظة إسقاط "الجبهة الوطنية للتحرير" المروحية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل طيارين من طاقم الطائرة بينما لم يتم معرفة مصير الثالث والذي ظهر أثناء انفجار المروحية وهو يطير منها.

وأضاف المصدر أن الطائرة سقطت بصاروخ، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة أطلقت صاروخًا آخر على طائرة حربية تابعة للنظام لكنه لم يصبها.

وعقب إسقاط الطائرة شنت قوات النظام غارات على مدينة إدلب أدت إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين.

ومع استمرار التصعيد في الشمال السوري، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم، إن فصائل معارضة والجبهة الوطنية للتحرير تشن عملية عسكرية -بغطاء مدفعي تركي مكثف- ضد قوات النظام شرق إدلب.

ونقل المراسل عن مصادر في الجبهة قولها إنها استهدفت بقصف مدفعي مكثف قوات النظام في مدينة سراقب، على تقاطع الطرق الدولية "أم4" و"أم5″، بينما يواصل الجيش التركي تعزيزاته في سوريا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت إن قواتها قصفت 115 هدفا للنظام السوري، ودمرت 101 منها، ردًا على هجوم أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هجومًا تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غربي سوريا، تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.