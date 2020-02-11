البث الحي
سياسة

شاهد: لحظة إسقاط المعارضة السورية مروحية لنظام بشار الأسد

11/2/2020

قال فصيل من قوات المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إنهم أسقطوا مروحية تابعة للنظام السوري في بلدة النيرب بريف إدلب شمالي سوريا.

وحصلت الجزيرة مباشر على فيديو حصري للحظة إسقاط "الجبهة الوطنية للتحرير" المروحية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل طيارين من طاقم الطائرة بينما لم يتم معرفة مصير الثالث والذي ظهر أثناء انفجار المروحية وهو يطير منها.

وأضاف المصدر أن الطائرة سقطت بصاروخ، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة أطلقت صاروخًا آخر على طائرة حربية تابعة للنظام لكنه لم يصبها.

وعقب إسقاط الطائرة شنت قوات النظام غارات على مدينة إدلب أدت إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين. 

ومع استمرار التصعيد في الشمال السوري، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم، إن فصائل معارضة والجبهة الوطنية للتحرير تشن عملية عسكرية -بغطاء مدفعي تركي مكثف- ضد قوات النظام شرق إدلب.

ونقل المراسل عن مصادر في الجبهة قولها إنها استهدفت بقصف مدفعي مكثف قوات النظام في مدينة سراقب، على تقاطع الطرق الدولية "أم4" و"أم5″، بينما يواصل الجيش التركي تعزيزاته في سوريا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت إن قواتها قصفت 115 هدفا للنظام السوري، ودمرت 101 منها، ردًا على هجوم أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هجومًا تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غربي سوريا، تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)