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سياسة

شاهد: إسرائيل تروج للسياحة في السعودية

11/2/2020

أعادت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" نشر فيديو مصور يحث على تشجيع السياحة في السعودية من خلال المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المناطق المختلفة في المملكة.

 وذكرت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الفيديو تم تصويره في مدينة أبها السعودية، ودعت متابعيها إلى مشاركة الفيديو بكثافة.
وتعد مدينة أبها هي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية وأهم مدنها، وتقع في جنوب غرب البلاد حيث سلسلة الجبال الشاهقة المعروفة بجبال عسير الممتدة على البحر الأحمر حتى الحدود مع اليمن.
ويصور الفيديو اثنين من السائحين الأجانب يجلسان فوق قمة جبل شاهق يشرف على مجموعة من السحب البيضاء المتحركة في خلفية المشهد الطبيعي الرائع بينما يقوم أحدهما بإعداد كوب من الشاي على نار أعدت خصيصا لهذا الغرض بما يوحي بجو رائع من الألفة والمتعة في آن واحد.

ويؤكد مراقبون أن صفحة (إسرائيل بالعربية) على تويتر تستهدف توصيل رسائل سياسية من الخارجية الإسرائيلية للأنظمة والشعوب العربية مفادها أن دولة إسرائيل تقف الي جانب الدول العربية الصديقة لها.
وفي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي زعمت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية أن السياح الإسرائيليين في مصر "يندمجون" مع الشعب المصري، وأن عددهم يقدر بمئات الآلاف من الإسرائيليين سنويًا.
وذكرت أن مصر "تعد وجهة سياحية جذابة إذ يقصدها مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين سنويًا، وهم يتمتعون بالمنتجعات السياحية، ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم، ويندمجون في الأجواء العربية".
ونقلت الصفحة عمن وصفتها بأنها سائحة إسرائيلية لم تذكر اسمها زعمها أن "كل الناس في مصر الذين عرفوا من أي بلاد جئنا رحبوا بنا بحرارة".
وحرصت الصفحة الرسمية الإسرائيلية الموجهة للجمهور العربي، على إبراز صورة العلم الوطني المصري إلى جوار العلم الإسرائيلي، في إشارة دعم من جانب تل أبيب لتحسين جهود القاهرة لجذب المزيد من السياح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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