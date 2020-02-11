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جثث تملأ المكان.. غرق 16 من الروهينغيا في بنغلاديش (فيديو)

11/2/2020

لقى 16 شخصا من لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش مصرعهم غرقا، اليوم الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم وعلى متنه 125 شخصا في خليج البنغال.

وقالت سلطات خفر السواحل البنغالية، في تصريحات صحفية، إن الضحايا هم 15 امرأة وطفل، مع إمكانية ارتفاع العدد في وقت لاحق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

أوضح نور أحمد، المتحدث باسم الحكومة البنغالية، أن القارب "كان خشبيا ومتجها إلى ماليزيا.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن القارب كان على متنه 90 امرأة  و8 أطفال.

قال مسؤول في خفر السواحل في بنغلادش لوكالة رويترز إنه أُنقذ نحو 70 شخصا. وأضاف أن القارب كان قد أبحر في الساعات الأولى من صباح اليوم مكدسا باللاجئين الساعين للهرب من مخيمات قرب بلدة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش.

وأضاف "كان القارب يحمل حوالي 130 شخصا في حين أن طاقته الاستيعابية 50".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنقذ خفر السواحل في بنغلادش 122 من مسلمي الروهينغا اللاجئين بعدما بدأت السفينة التي تقلهم في خليج البنغال في الغرق بسبب مشكلة فنية بينما كانوا يحاولون الهرب إلى ماليزيا.  

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، يعيشون في ظروف صعبة بمخيمات منطقة كوكس بازار الحدودية، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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