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تقرير: إسرائيلي يعثر على "آثار مصرية" على شواطئ حيفا

11/2/2020

قالت تقارير إخبارية إسرائيلية إن إسرائيليا عثر على قطعة "آثار مصرية" أثناء سباحته قبالة الشاطئ جنوب مدينة حيفا منذ عدة أيام.

ونقلت تقارير إعلامية عن "رافي بهالول"، طبيب بيطري إسرائيلي، قوله إن الأمر كان مثل دخول المعبد المصري في قاع البحر الأبيض المتوسط.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن القطعة الأثرية المصرية يبلغ عمرها 3 آلاف و500 سنة تقريبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل الخبر تحت عنوان " فقط في إسرائيل تسبح فتجد قطعة آثار مصرية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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