نزيف الأسفلت لا يتوقف.. وفاة 11 في حادث تصادم جنوبي مصر

لقي 11 مصريا حتفهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمحافظة المنيا (300 كلم جنوب القاهرة).

وقالت مصادر أمنية للجزيرة مباشر إن الحادث المروع وقع على الطريق الدائري بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا والمؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي، إثر تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وشهد مستشفى المنيا العام تكثيفًا أمنيًا كبيرًا، لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن للمتوفين وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

والخميس الماضي، توفي 13 شخصًا وأصيب7 أخرون جراء حادث سير وقع بمحافظة أسوان جنوبي البلاد.

وتتباين تقديرات الآثار الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر، فالبنك الدولي يقدر هذه الخسائر بنحو 50 مليار جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، بينما يقول جهاز التعبئة والإحصاء في دراسة صدرت العام الماضي إن حوادث الطرق تكلف الدولة خسائر بنحو 29 مليار جنيه سنويًا.

ويؤكد الجهاز الحكومي أن الحوادث التي وقعت خلال عام 2017، بلغت نحو 11 ألف حادثة، وأسفرت عن سقوط نحو 17 ألف ضحية ما بين وفاة وإصابة.

وفي تقرير حول جودة الطرق صدر ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عام 2015، احتلت مصر المركز 114 من بين 144 دولة.

وتعاني مصر من مشاكل عديدة تتعلق بالفساد في مجال المرور، فكثير من السائقين يشتكون من أن بعض رجال المرور يتعسفون أحيانا في توقيع مخالفات إذا لم يحصلوا على رشى مالية، بينما يمكن غض الطرف عن مخالفات أخرى مقابل الدفع.

ويمتد الفساد أيضًا إلى عملية ترخيص السيارات، حيث تجري على طرق مصر سيارات يفترض عدم الترخيص لها لمخالفتها إجراءات الأمن والسلامة بشكل يضر بالبشر والبيئة على السواء.