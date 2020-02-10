البث الحي
سياسة

"نتنياهو بريموت والسيسي يقبل الأيادي".. المغرب يثور ضد صفقة القرن (فيديو)

10/2/2020

شهدت المملكة المغربية، أمس الأحد، مسيرات رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات مناهضة للخطة الامريكية، شارك فيها بعض التشكيلات السياسية على غرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وردد المتظاهرون شعار "القدس أمانة والصفقة خيانة " رفضًا لمساعى ترمب لتسوية القضية الفلسطينية، وتنديدًا ببعض المواقف العربية.

وفي إحدى المسيرات الرافضة لصفقة القرن، مثّل ناشطون في العاصمة الرباط، شخصيات كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومن ورائهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وظهر خلالها السيسي وهو يقبل يدي بن سلمان وبن زايد بينما يحركم نتنياهو بـ "ريموت".

وكنوع من التضامن أيضًا، نشرت وسائل إعلام عُمانية عبر مواقع التواصل صورة لطابع جديد أصدره بريد سلطنة عمان يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، وذلك تقديرًا لإحدى المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي.

والسبت الماضي، ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بأوراق تحمل تفاصيل مشروع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، في سلة القمامة، وذلك أثناء حديثه أمام جلسة للبرلمان العربي.

وقال الغانم إن المكان الحقيقي للصفقة هو "مزبلة التاريخ"، ملقيًا بالملف الذي كان يحمله في يده في سلة تحت قدميه، في خطوة رمزية أعقبها تصفيق حاد من الحضور.

وتتضمن خطة السلام الأمريكية -التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة- إقامة دولة فلسطينية متناثرة الأطراف تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، وهي الخطة التي قوبلت بغضب ورفض عام واسع في الشارع الفلسطيني والعربي.

اقرأ أيضًا: القدس عاصمة فلسطين.. طابع بريد عماني لدعم الفلسطينيين

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)