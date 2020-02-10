"نتنياهو بريموت والسيسي يقبل الأيادي".. المغرب يثور ضد صفقة القرن (فيديو)

شهدت المملكة المغربية، أمس الأحد، مسيرات رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات مناهضة للخطة الامريكية، شارك فيها بعض التشكيلات السياسية على غرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وردد المتظاهرون شعار "القدس أمانة والصفقة خيانة " رفضًا لمساعى ترمب لتسوية القضية الفلسطينية، وتنديدًا ببعض المواقف العربية.

وفي إحدى المسيرات الرافضة لصفقة القرن، مثّل ناشطون في العاصمة الرباط، شخصيات كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومن ورائهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وظهر خلالها السيسي وهو يقبل يدي بن سلمان وبن زايد بينما يحركم نتنياهو بـ "ريموت".

وكنوع من التضامن أيضًا، نشرت وسائل إعلام عُمانية عبر مواقع التواصل صورة لطابع جديد أصدره بريد سلطنة عمان يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، وذلك تقديرًا لإحدى المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي.

والسبت الماضي، ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بأوراق تحمل تفاصيل مشروع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، في سلة القمامة، وذلك أثناء حديثه أمام جلسة للبرلمان العربي.

وقال الغانم إن المكان الحقيقي للصفقة هو "مزبلة التاريخ"، ملقيًا بالملف الذي كان يحمله في يده في سلة تحت قدميه، في خطوة رمزية أعقبها تصفيق حاد من الحضور.

وتتضمن خطة السلام الأمريكية -التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة- إقامة دولة فلسطينية متناثرة الأطراف تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، وهي الخطة التي قوبلت بغضب ورفض عام واسع في الشارع الفلسطيني والعربي.

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