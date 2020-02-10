محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا (فيديو)

أصدرت محكمة إسرائيلية بمدينة حيفا الإثنين، حكما بالسجن لمدة 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح فيما يُعرف إعلاميًا بـ "ملف الثوابت".

وأعلن المحامي خالد زبارقة عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، خلال مؤتمر صحفي، أن الشيخ حوكم على تلاوته آيات قرآن منها "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وأضاف في تصريح للجزيرة مباشر" أن الحكم هو ٢٨ شهرًا يخصم منها الفترة السابقة التي قضاها في المعتقل وهي ١١ شهرًا، بالإضافة إلى ١٢ شهرًا مع وقف التنفيذ".

وتابع زبارقة "أن فترة وقف التنفيذ ستظل سيفًا على الشيخ رائد صلاح في حال عاد إلى ممارسة ذات التهم الباطلة".

ونوه زبارقة أن "الحكم سيبدأ تنفيذه في ٢٥ مارس/آذار حيث سيتوجه الشيخ إلى المعتقل رافع الرأس حاملًا ثوابته التي عاهد شعبه عليها".

وأكد زبارقة أن "التهم التي حوكم عليها الشيخ صلاح تتلخص بالتعاطف مع الحركة الإسلامية التي أسسها والتي حظرت قبل سنوات بالإضافة إلى ثلاثة خطب منها خطبة عن الشهداء وعن سياسات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى".

وتابع أن "هيئة المحكمة توقفت كثيرًا عند الآيات التي تحدثت عن الشهداء".

وختم زبارقة "لن نستأنف على قرار الحكم لرفض الشيخ محاكمة تراث شعبنا ودينه قرآنه وكتابه، لذلك سيكتب التاريخ ان شيخ الاقصى لن تهزمه أدوات الظلم والباطل".

وفي تعليقه على الحكم، قال الشيخ رائد صلاح إن قرار المحكمة كُتب للقاضي وهو مليء بالمغالطات، بينما نُظمت مسيرة أمام مقر محكمة الاحتلال دعمًا للشيخ رائد صلاح وتنديدًا بالحكم.

ومن المفترض أن يجري بموجب قرار محكمة الاحتلال تخفيض محكومية الشيخ رائد صلاح بواقع 11 شهرا كان قد قضاها داخل السجون الإسرائيلية في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى في السجن.

وتتمحور التهم الموجهة ضد صلاح "بالتحريض على الإرهاب" في أقواله خلال خطبتي جمعة وخطبة جنازة، بالإضافة لمقالات كتبها في يوليو/ تموز 2017 تضامنًا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت محكمة الاحتلال قد دانت الشيخ صلاح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم "التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور".

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، وتمنعه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام أو النشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن حيث أمضى 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه في مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وشهد محيط مبنى المحاكم في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، وجودا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة وعدد من نواب الكنيست العرب عن القائمة المشتركة، إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

كما غرد نشطاء فلسطينيون، على وسم "#كلنا_رائد_صلاح" تضامنًا مع رئيس الحركة الإسلامية "بجناحها الشمالي" داخل الخط الأخضر، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 28 شهرًا.

محاكمة شيخ الأقصى #رائد_صلاح هو محاولة صهيونية لإخماد الأصوات المدافعة عن الأقصى والمقدسات، وهي تاتي في سياق إرضاء الصهاينة المتطرفين من أقصى اليمين. #كلنا_رائد_صلاح pic.twitter.com/Bzm2QRghdG — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 10, 2020

من جديد محكمة الاحتلال تحكم بالسجن 28 شهرًا على شيخ الأقصى #رائد_صلاح وذلك لدفاعه المستمر عن مسرى رسول الله ﷺ وتصديه لمخططات الاحتلال. pic.twitter.com/7QHHCmVLgD — رضوان الأخرس (@rdooan) February 10, 2020

ويلقب الشيخ رائد صلاح من أم الفحم المحتلة، بـ"شيخ الأقصى" وعرف بمواقفه الوطنية ودعمه للمسجد الأقصى.

وتفاعل فلسطينيون مع الحكم بحقه، واعتبروه محاولة لإخماد الأصوات المدافعة عن الأقصى والمقدسات، في مقابل إرضاء المتطرفين من أقصى اليمين.

محكمة صهيونية تصدر حكما بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح، تحت ذريعة إدانته بتهم "التحريض على العنف والإرهاب".

في السجن أم في الإقامة الجبرية؛ ستبقى شوكة في حلوقهم يا زينة الرجال.

ابتسامتك وأن تواجه غطرستهم تزيدهم قهرا وصغارا.

سلام عليك وعلى من من يحرسون الأقصى معك. pic.twitter.com/7ruhxV4Lc4 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 10, 2020

وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي لمدة 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط في المسجد الأقصى والتي اندلعت بسبب قيام قوات الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية عام 2017 لتفتيش المصلين من أبناء القدس المحتلة قبل دخول المسجد للصلاة، وهو المخطط الذي تم إجهاضه في حينه.