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سياسة|السعودية

مجلة تايم: السعودية ترفض طلبا أمريكيا بوقف تعليم خطاب الكراهية في المدارس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
10/2/2020

قالت مجلة تايم إن السعودية رفضت طلب الإدارة الأمريكية بوقف تعليم خطاب الكراهية في المدارس.

ونقل موقع المجلة عن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب أن بطء وتيرة التغيير ورفض الحكومة السعودية بذل المزيد من الجهود كان مصدر خيبة أمل للرئيس الأمريكي.

وقال المسؤول إن هذه المناهج هي السبب في التطرف وإن ما حدث أخيرا  من الضابط السعودي محمد الشمراني خير دليل على ذلك.

ونقلت المجلة عن خبيرة متخصصة في مكافحة الإرهاب تأكيدها تأثر الشمراني القوي بما درسه في طفولته.

وأطلق الضابط السعودي محمد الشمراني، 21 عاما، النار في 6 من ديسمبر/ كانون الأول داخل قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، قبل أن تقتله الشرطة.

وكان الشمراني، وهو ملازم أول في سلاح الجو الملكي السعودي، يتلقى تدريبا في القاعدة.

وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم.

ونقلت مجلة التايم في تقريرها عن مسؤول أمريكي آخر أنه لو كان السعودية غيرت المناهج التي تدرس في السبعينات من القرن الماضي لما حدث هجوم 11 من سبتمبر/أيلول 2001.

وأشار التقرير إلى بحثين، سيصدران قريبا، اتفقا على أن السلطات السعودية لم تقم بما فيه الكفاية للحد من تدريس خطاب الكراهية في المناهج.

المصدر : التايم
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