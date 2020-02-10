"كورونا" يحصد أرواح 909 وتسجيل أعلى وفيات في يوم واحد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، فيما سجلت أعلى نسبة وفيات في يوم واحد.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، الإثنين، أن الوفيات سجلت في عموم البلاد، متضمنة حالة في منطقة هونغ كونغ.

وأضاف، ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس خارج البر الرئيسي الصيني، بواقع 36 حالة في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، وهما المنطقتان الإداريتان الخاصتان.

وتابع البيان، أن الـ 24 الساعة الأخيرة سجلت أعلى نسبة وفيات في البلاد بوفاة 97 حالة مصابة بالفيروس، والكشف عن إصابة 3 آلاف و62 حالة.

وأوضح أن مقاطعة خوبي التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى، سجلت 871 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الذين غادروا المستشفى بعد التأكد من خلوهم من الفيروس 3 آلاف و283 شخصا.

وأعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية، الإثنين، أنه تم تشخيص حوالي ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا.

وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالي 3700 شخص من ركاب وأفراد الطاقم. وقد وضعت تحت الحجر الصحي.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا أصيبوا بوباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت 909 أشخاص خلال شهر واحد.

وكورونا عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد سابعها من بين هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

فيما كشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط).