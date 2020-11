تقارير: إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي نتيجة الهجوم الإيراني على عين الأسد

نقلت وسائل إعلام دولية وأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق تجاوز 100 حالة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على التقارير حتى الآن.

Over 100 US service members have been diagnosed with mild traumatic brain injuries in the wake of the January 8 Iranian missile attack on the al Asad military base in Iraq, according to a US official with knowledge of the latest information. https://t.co/xla9Bu5sux

