البث الحي
سياسة

تقارير: إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي نتيجة الهجوم الإيراني على عين الأسد

آثار القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد
آثار القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد
10/2/2020

نقلت وسائل إعلام دولية وأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق تجاوز 100 حالة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على التقارير حتى الآن.

وأعلن الجيش الأمريكي الشهر الماضي أن عدد الحالات 64 فقط. وقال الرئيس دونالد ترمب وقتها إنه لا يعتبر الإصابات التي تعرض لها الجنود "خطيرة".

وأضاف أن المسؤولين أبلغوه بالأمر "بعد عدة أيام.. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع".

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة في البداية، جرى نقل المزيد من القوات من العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي.

وشنت إيران هجوما صاروخيا في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على قاعدة عين الأسد غرب العراق، ردا على قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي ومسؤولون في بادئ الأمر إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم على القاعدة.

وقال مسؤولو البنتاغون إنه لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد الهجوم الإيراني جدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأمريكي في التعامل مع إصابات المخ.

وفي حين يتعين على الجيش الإبلاغ على الفور عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العيون، لا يطلب منه ذلك فيما يتعلق بإصابات المخ بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية فإن نحو 408 آلاف عسكري جرى تشخيصهم بإصابات دماغية منذ 2000.

وتحاول منظمات صحية منذ سنوات زيادة التوعية بخطورة إصابات الدماغ ومنها الارتجاج، فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

المصدر : رويترز + سي إن إن
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)