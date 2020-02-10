بسبب كورونا: لاعب توتنهام يسخر من رجل آسيوي ثم يعتذر (فيديو)

اعترف ديلي آلي لاعب خط وسط فريق توتنهام الإنجليزي بأنه أساء لنفسه ولناديه، عندما نشر مقطع فيديو ساخرا يتعلق بالفيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.

ونشر آلي الفيديو على حسابه بتطبيق "سناب شات"، وظهر فيه بقناع على وجهه في أحد المطارات إلى جانب رسالة تقول "كورونا ماذا؟".

وبعد ذلك، يظهر رجل بملامح آسيوية ثم عبوة من مطهر اليدين ومعها عبارة "هذا الفيروس، عليه أن يكون أسرع من ذلك إذا أراد اللحاق بي".

وقال ديلي آلي في اعتذار نشره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير في الصين "ويبو": الأمر لم يكن مضحكا وأدركت هذا على الفور".

وأضاف "لقد أسأت لنفسي وللنادي. هذا ليس أمرا يمكن المزاح بشأنه. أقدم كل مشاعر الحب والمؤازرة والصلوات لكل من يعيشون في الصين".

وأودى الفيروس كورونا بحياة أكثر من 900 شخص في الصين حتى الآن إلى جانب تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة في أنحاء العالم.