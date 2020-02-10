الصحة العالمية: إصابات بالفيروس كورونا لأشخاص لم يزوروا الصين

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن فريقا من خبراء المنظمة وصل إلى الصين اليوم الإثنين لاستطلاع التطورات بشأن انتشار الفيروس كورونا الجديد.

ويأتي هذا الإعلان بينما توجه أعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس "بعثة خبراء دولية" إلى الصين للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض الذي أصاب 40 ألف شخص حتى الآن.

وكان تيدروس الذي زار بيجين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير/كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

واستغرق الأمر أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة الصينية على تشكيل الفريق.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة تفشي الفيروس كورونا الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات بهذا الفيروس إلى 910 حالات، والإصابات إلى أكثر من 40 ألف حالة.

وقال تيدروس أمس الأحد في تغريدة على تويتر إن "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار "إن كو في 2019″ (الاسم العلمي المؤقت للفيروس) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا" إلى الصين.

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

وأضاف أن "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال العدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وسجلت خارج الصين حتى الآن حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين على 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الإثنين أن الفحوص التي أجريت على ركاب سفينة "ديموند برنسيس" السياحية -التي وضعت في الحجر الصحي في ساحل يوكوهاما جنوبي طوكيو- أكدت وجود 60 حالة إصابة إضافية بالفيروس كورونا الجديد.

ونقلت محطة "تي بي إس" التلفزيونية وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر في وزارة الصحة قولها إن الإصابات الجديدة ترفع عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة الراسية إلى 130 حالة.

ووضعت السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة، وعادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد وتتسع لنحو 2670 راكبا.