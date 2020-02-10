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إسرائيل هيوم: واشنطن ترتب للقاء بين نتنياهو وبن سلمان في القاهرة

الآونة الأخيرة شهدت العديد من أوجه التقارب بين إسرائيل وولي العهد السعودي
الآونة الأخيرة شهدت العديد من أوجه التقارب بين إسرائيل وولي العهد السعودي
10/2/2020

نقلت الصحافة الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي، قوله إن اتصالات مكثفة تجري لعقد قمة في القاهرة، تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يجري اتصالات مكوكية لعقد القمة منذ عدة أشهر".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي وصفته بـ "الكبير"، قوله إن "اتصالات مكثفة، تجري بين واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية لعقد قمة القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وذكرت أن القمة المزعومة "قد تعقد حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل".

وأشار المصدر إلى أن "الإمارات والسودان والبحرين وسلطنة عُمان، ستشارك في القمة أيضًا".

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن دعوة رسمية تم توجيهها للمملكة الأردنية للمشاركة في القمة، لكن العاهل الأردني الملك عبد الله لم يؤكد مشاركته "لأنه يريد مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة"، وأن عمّان تلقت رسائل من واشنطن مفادها أن هناك اتصالات في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، وأن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية على مشاركة الفلسطينيين.

ولم تصدر حتى الآن تعليقات فورية من الدول المذكورة، حول ما أوردته صحيفة " إسرائيل هيوم" منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضح المصدر أن الملك عبد الله يتواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن ذلك، مشيرًا الى أن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على مشاركة الرئيس عباس في القمة.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن "القيادة الفلسطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نقل موقع "أكسيوس"، أن اجتماعا ثلاثيا سريا عقد في البيت الأبيض، ضم إسرائيل والإمارات، وأنه يعد خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقوية العلاقات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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