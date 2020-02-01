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سياسة|مصر

مصر.. إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

هشام عشماوي أثناء تسليمه لمصر من قوات حفتر
هشام عشماوي أثناء تسليمه لمصر من قوات حفتر
1/2/2020

أحالت محكمة مصرية اليوم السبت هشام عشماوي و36 آخرين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس".

وحددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، 2 من مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين "الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات". 

وضمت الـ54 جريمة التي وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين، أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة.

كما ضمت الوقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مباني شرطة ومساجد وكنائس، كما شملت 7 وقائع سرقة تقريبًا، أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين، بحسب اتهامات النيابة.

عشماوي كان ضابطا في القوات الخاصة بالجيش المصري

وكان القضاء العسكري المصري بدأ في يونيو/حزيران الماضي إعادة محاكمة عشماوي، الذي تسلمته مصر من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهم تتعلق بـ"تنفيذ عمليات إرهابية".

وحوكم عشماوي على ذمة قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات مسلحة أدت إلى مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

و كان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية واعتقلته قوات حفتر في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها في المدينة، قبل أن تسلمه لمصر.

وفي 2014 انشق عشماوي عن "أنصار بيت المقدس" إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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