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شاهد: لحظة إنزال علم بريطانيا بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوربي

1/2/2020

خرجت المملكة المتحدة، السبت، رسميا من الاتحاد الأوربي، بعد 47 عاما من عضويتها به.

وبعدما أرجئ ثلاث مرات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23.00 بتوقيتي لندن وغرينتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إنزال علم بريطانيا من مقر المجلس الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومقر البرلمان الأوربي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويأتي خروج بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

والأربعاء، صادق البرلمان الأوربي على اتفاق الخروج بريطاني بأغلبية الأصوات.

وشغلت قضية "بريكست" جدول أعمال الاتحاد الأوربي، لنحو 3 سنوات ونصف السنة، بعد تصويت البريطانيين في يونيو/حزيران 2016 لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا وجهه إلى الأمة قال فيه إن خروج بلاده من الاتحاد الأوربي (بريكست) ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلاده الكبرى.

وشدد على أنه "أيا تكن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح"، مؤكدا أن "الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

وأكد جونسون على أن بريكست سيشكل "نجاحا باهرا"، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوربي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".

بريطانيون يلوحون بعلم بلادهم احتفالا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وتبدأ في وقت لاحق اليوم السبت مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري تبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوربية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.

ويتوقع أن تشهد العاصمة البريطانية مظاهر احتفال ضخمة من مؤيدي بريكست في ساحة البرلمان، في حين ينظم مناهضو الخروج من الاتحاد مظاهرات أمام مقر الحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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