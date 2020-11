شاهد: لحظة إنزال علم بريطانيا بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوربي

خرجت المملكة المتحدة، السبت، رسميا من الاتحاد الأوربي، بعد 47 عاما من عضويتها به.

وبعدما أرجئ ثلاث مرات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23.00 بتوقيتي لندن وغرينتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إنزال علم بريطانيا من مقر المجلس الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومقر البرلمان الأوربي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

The European Council lowers the Union Jack, signalling that Britain is no longer a member state

Meanwhile the EU flag has also been removed from the U.K.'s permanent representation in Brussels

