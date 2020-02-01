شاهد: اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث "صفقة القرن"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، إنه لن يجعل التاريخ يسجل "أنني بعت القدس ولن نتنازل عنها".

وأضاف خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، لبحث الخطة الأمريكية للسلام والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، أنه "سبق أن قبلنا بـ 22% من فلسطين التاريخية والآن يطالبون بـ 30% من هذه المساحة المتبقية".

ويجتمع الوزراء العرب، بمقر الجامعة بالقاهرة، بطلب من فلسطين لبحث سبل مواجهة الصفقة، والمخططات الهادفة لتصفية القضية، ولطرح الموقف الفلسطيني الرافض لها جملة وتفصيلا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



أبرز تصريحات عباس

نريد أن نبني دولتنا وأن يعيش شعبنا بأمن وأمان واستقلال.

أبلغت ترمب من قبل بأنني أؤمن بأننا نستطيع أن نعيش بدولة منزوعة السلاح.

بعد لقاءاتنا بترمب فاجأنا بإيقافه المساعدات وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

رفضت استلام الخطة وتلقي اتصالات ترمب لأني كنت أعرف أنه سيبني عليه بأنه قام بمشاورتنا.

لم يحدث أي اتصال بيننا وبين إدارة ترمب لأننا لم نعد نصدقهم.

كنت أعرف أن ترمب سيقترح العاصمة الفلسطينية في أبو ديس.

الخطة الأمريكية تنتزع 30% مما بقي من الضفة الغربية.

الخطة تمنح إسرائيل السيطرة الأمنية الكاملة على كل ما هو غرب نهر الأردن.

الخطة ستعطي منطقة المثلث بسكانها العرب لنا للتخلص منهم.

لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس.

الخطة تمنح إسرائيل صلاحية التطبيق الفوري بينما لا يحق لنا ذلك إلا بعد 4 سنوات.

طلبوا الاعتراف بيهودية الدولة وبالقدس عاصمة لإسرائيل ونزع سلاح غزة وإلغاء حق العودة.

لن نقبل أمريكا وسيطا وحيدا في أي مفاوضات مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن بلاده تقدمت بمشروع قرار إلى الجامعة العربية لرفض الخطة، والدعوة إلى عدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن فلسطين تتوقع من كافة الدول العربية أن تتبنى وتوافق على مسودة القرار لتصبح قرارا بالإجماع حتى يتم التحرك بعد ذلك على شكل أوسع ضد الخطة الأميركية التي تشكل هدرا بالجملة للحقوق الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.