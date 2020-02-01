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تغريدة لوزير خارجية الإمارات تغضب الفلسطينيين

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
1/2/2020

تسبب مقال بعنوان "في كل مرة يقول الفلسطينيون لا.. يخسرون"، أعاد نشره وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر، في عاصفة غضب من الفلسطينيين والعرب.

وشاركت الإمارات عبر سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، في مراسم إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لـ"صفقة القرن" في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي.

وانهالت الردود والتعليقات الغاضبة على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي.

كما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "ما يتم عرضه في صفقة القرن نقطة انطلاق فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل والدعم العربي بعدالة القضية لا يكفي لتغيير موازين النفـوذ والـقـوة".

وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن، قد نشرت على موقعها الرسمي، بيانا اعتبرت فيه أن "الخطة المعلنة بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة".

وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في البيان، إن "دولة الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

https://twitter.com/khalfan_ksx565/status/1223197475399503872?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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