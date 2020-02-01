تغريدة لوزير خارجية الإمارات تغضب الفلسطينيين

تسبب مقال بعنوان "في كل مرة يقول الفلسطينيون لا.. يخسرون"، أعاد نشره وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر، في عاصفة غضب من الفلسطينيين والعرب.

وشاركت الإمارات عبر سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، في مراسم إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لـ"صفقة القرن" في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي.

وانهالت الردود والتعليقات الغاضبة على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي.

Opinion | Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose – The New York Times https://t.co/QcG8N632Ad — عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 31, 2020

كما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "ما يتم عرضه في صفقة القرن نقطة انطلاق فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل والدعم العربي بعدالة القضية لا يكفي لتغيير موازين النفـوذ والـقـوة".

الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2020

وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن، قد نشرت على موقعها الرسمي، بيانا اعتبرت فيه أن "الخطة المعلنة بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة".

وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في البيان، إن "دولة الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

يا شيخ عبدالله يخسرو وهم يقول كلمة لا

ولا يخسرو وهم يقول كلمة نعم

لئن كلمة لا بعدها امل

اما كلمة نعم ضاع الامل — 🇾🇪قاسم اليافعي🇾🇪 (@qasemyafea) January 31, 2020

قالو نعم في اتفاقية اسلوا… لم تلتزم اسرائيل رغم موافقتها عليها. قالوا نعم لمبادرة الملك عبدالله عام 2002 بمادرة السلام العربية. لم تلتزم اسرائيل لا بقرار دولي ولا بقرار عربي واستمرت في احتلال المزيد من الارض حتى تقلصت ارض فلسطين من 22٪ الى خطة ترامب 15٪. فهل يجوز ذالك؟ — 🇸🇦🇯🇴ابوعلي الفلسطيني العربي🇵🇸🇰🇼🇪🇬 (@abu_ali_2030) January 31, 2020

يخسرون نعم _بسبب خيانتكم_

ولكن لا يستسلمون

لأن من اعتاد على القمم

لن يرضى بالمنتصف

هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

ولن يخونوا عهد الله — احمد عوني ابو قطر (@ahmadaune) January 31, 2020

تملكون الجيوش والموارد والأسلحة والقوة لكنكم ضعفاء، اخجلوا من أنفسكم! قضيتنا الفلسطينية عادلة وسرّ صمودنا وصبرنا هو إيماننا بعقيدتنا الراسخة وقضيتنا العادلة وعدم تنازلنا عن حقوقنا، وأما قبولنا فيعني خسارتنا المطلقة، نحن بألف خير بعيداً عنكم وعن تخاذلكم، فيكفيكم طعناً في ظهورنا. — Mustafa A. Bader (@mustafabader90) January 31, 2020

https://twitter.com/khalfan_ksx565/status/1223197475399503872?ref_src=twsrc%5Etfw