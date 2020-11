تغريدة لوزير خارجية الإمارات تغضب الفلسطينيين

تسبب مقال بعنوان "في كل مرة يقول الفلسطينيون لا.. يخسرون"، أعاد نشره وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر، في عاصفة غضب من الفلسطينيين والعرب.

وشاركت الإمارات عبر سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، في مراسم إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لـ"صفقة القرن" في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي.

وانهالت الردود والتعليقات الغاضبة على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي.

Opinion | Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose – The New York Times https://t.co/QcG8N632Ad

— عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 31, 2020