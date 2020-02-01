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سياسة|فرنسا

"تدعمون الديكتاتورية في لبنان".. مواطن فرنسي يحرج ماكرون في باريس [فيديو]

مواطن فرنسي يحرج ماكرون في باريس
مواطن فرنسي يحرج ماكرون في باريس
1/2/2020

قام مواطن فرنسي بمناداة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبيل دخوله الى أحد المؤتمرات في فرنسا، طالبا منه تفسيرا حول سياسة باريس "المستغربة" تجاه الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أشهر.

وتوجه المواطن لماكرون بالقول، "سيدي الرئيس أنا مواطن فرنسي، ولست على ما يرام، وذلك لأنني علمت بأن "الإليزيه" أعطى تعليمات لـ"AFP" (وكالة فرانس برس ) بألا تنشر تصريحك الذي تناولت فيه الانتفاضة اللبنانية، في وقت سابق". واصفا هذه التصرفات بأنها "تخرج من البلاد ذات الأنظمة الدكتاتورية".

وتشهد لبنان منذ ثلاثة أشهر حراكا شعبيا ضد الطبقة السياسية التقليدية.

المواطن الذي قال إنه يعمل صحفيا انتظر وصول الرئيس الفرنسي لحضور مناسبة في أحد فنادق العاصمة باريس ليواجهه بأسئلة تخص ما اعتبره "الدعم الفرنسي للنظام السياسي" في لبنان.

وبمجرد وصول ماكرون إلى باب الفندق ناداه المواطن الفرنسي قائلا: "سيدي الرئيس لماذا أنت خائف، كن رجلا وتكلم لهذا المواطن، أنا فرنسي أريد التحدث إليك".

واستجاب الرئيس الفرنسي لدعوة المواطن وتقدم نحوه ليتعرف عليه ويستمع لشكواه  وأسئلته.

وخاطب المواطن الرئيس الفرنسي بالقول: "الشعب الفرنسي ثار ضد الديكتاتورية ويعيبون عليكم دعم نظام مجرم وفاسد في لبنان … وتربطكم صداقة مع سعد الحريري… الشعب الفرنسي كله ضد الجنرال عون وطبقته السياسية".

واتهم الصحفي قصر الإليزيه بالتدخل لسحب جزء من قصاصة (فرانس برس) حول الوضع السياسي في لبنان، معتبرا ذلك "فضيحة" بدعوى أن الوكالة الفرنسية تقدم خدمات عمومية ممولة من أموال دافعي الضرائب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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