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سياسة|السودان

الجيش السوداني: لدينا أسرى في اليمن والحوثيون لم يتواصلوا معنا

1/2/2020

قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن عامر محمد الحسن إن مبادرة مبادلة الأسرى السودانيين لدى مقاتلي الحوثي في اليمن بدأت بصورة فردية من جانب الحوثيين أنفسهم.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر إن القوات المسلحة السودانية تدرس تلك المبادرة نظرا لأن الحوثيين تواصلوا بصورة فردية مع أسر الأسرى السودانيين لديهم.

وتابع المتحدث "سندرس مع قوات التحالف قضية تبادل الأسرى ولن تكون بمعزل عن العملية إن تمت في المستقبل."

وقال إنه " حتى الآن لا توجد نقاط محددة وهذه المسألة سابقة لأوانها"، مضيفا أنه " عندما يتم التواصل مباشرة مع الحوثيين ستكون هناك بنودا يتم الاتفاق عليها."

وأشار المتحدث أن " قيادة التحالف الذي يقاتل في اليمن هي المخولة بالتواصل مع الحوثيين لإتمام مرحلة تسليم الأسرى."

ورفض المتحدث باسم الجيش السوداني الإفصاح عن عدد القوات السودانية المشاركة في الحرب في اليمن قائلا إنه " ليس من المصلحة ذكر عدد الأسرى السودانيين لدى الحوثيين."

وقال الحسن إن " وجود أسرى هو أمر طبيعي للأطراف التي تخوض حربا. وللحوثي أسرى لدى قوات التحالف".

وأشار الحسن أن مشاركة القوات السودانية في اليمن هو "قرار سيادي، والقوات المسلحة قوات مهنية محترفة تنصاع للقرار السيادي".

وقال الحسن إن "مشاركتنا في الحرب اليمن مرتبطة بالعلاقات الإقليمية للسودان وليست مقابل أموال."

الحرب في ليبيا

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني أن تكون الإمارات طلبت من الجيش السوداني المشاركة في القتال في اليمن إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المتحدث إن الجيش السوداني "محترف وليس شركة أمنية تحت الطلب".

المصدر : الجزيرة مباشر
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