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ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا

سجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791
سجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791
1/2/2020

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني اليوم السبت تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس أمس الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 259 شخصا فيما وقعت حالات الوفاة الباقية أمس الجمعة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في مؤتمر صحفي إنّ عدد الوفيات الجديدة المسجّلة في الساعات الـ24 الماضية بلغ 46 حالة وفاة، جميعها -باستثناء حالة وفاة واحدة فقط- سجّلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان.

واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو عشرة آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين وفقا لشركة سيريم لتحليل بيانات السفر.

وخصصت الكثير من البلدان رحلات طيران خاصة لترحيل مواطنيها من الصين.

وتواصل المدن في أنحاء الصين تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس. وأعلنت مدينة تيانغين الواقعة في شمال الصين ويقطنها نحو 15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر.

وقررت أستراليا منع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها اعتبارا من السبت في إطار مكافحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "وحدهم المواطنون الأستراليون والمقيمون في أستراليا وحاملو وثائق وصاية قانونية والزوجات" سيسمح لهم بدخول البلاد.

وأضاف أنه "سيطلب من الأشخاص العائدين الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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