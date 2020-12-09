لأول مرة في الدوحة.. تحليق سرب قطري بريطاني مشترك بطائرات التايفون (صور)

قالت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، إن طائرات من طراز "تايفون" وصلت إلى قطر لتنفيذ تمرين "إيبك سكايز" الجوي؛ حيث "سيقود طيارون من سلاح الجو البريطاني والقوات الجوية القطرية هذه الطائرة للمرة الأولى كسرب مشترك في قطر".

وتم إنشاء "السرب المشترك 12" بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2018؛ بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية.

طياري سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية الأميرية القطرية يعملون كسرب مشترك لأول مرة في قطر pic.twitter.com/31dtKhOm4Z — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) December 9, 2020

وأوضحت الوزارة أن "السرب المشترك 12 يهدف إلى تقوية الروابط المتينة بين الجانبين؛ حيث سيقوم الطيارون في السرب بقيادة وصيانة طيارات تايفون جنبا إلى جنب".

وحسب البيان، قال "كريس رايت" قائد السرب المشترك 12 "لقد أحرزنا تقدما ملحوظا منذ تمرين ملحمة السماء العام الماضي".

من جانبه، صرح فيصل الغانم نائب قائد "السرب المشترك 12" بأن تمرين "إيبك سكايز" هو "تدريب عملياتي مشترك للسرب، وسيمنح قطر قدرة عالية على التعامل مع التحديات المشتركة لدينا".

ومن المقرر أن تتسلم قطر، عام 2022، صفقة تضم 24 مقاتلة "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، تزامنا مع استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمشاركة في عملية تأمينه.